/উপনির্বাচনের ২৪ ঘণ্টার আগে আইসি-বদল, কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নন্দীগ্রাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাটলফিল্ড নন্দীগ্রাম। আগামীকাল মঙ্গলবার উপনির্বাচন। ভোটের ২৪ ঘন্টার আগে নন্দীগ্রাম থানার আইসিকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। অজয় কুমার মিশ্রের বদলে এবার নতুন আইসি হলেন দেবাশিষ সরকার। কড়া নিরাপত্তায় দিনভর ভোটের প্রস্তুতি।
পুজোর আগেই ফের ভোট নন্দীগ্রামে। এবার উপনির্বাচন। একুশে এই কেন্দ্রে নিজে হেরেছিলেন। ছাব্বিশে যাঁকে প্রার্থী করেছিলেন, হেরেছেন তিনিও। উপনির্বাচনের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী। ছাব্বিশে নন্দীগ্রাম থেকে জিতেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আবার ভবানীপুরে হারিয়েছিলেন মমতাকেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। উপনির্বাচনে এবার নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথ। বিপক্ষে কংগ্রেসের মিলন প্রধান আর বামশরিক সিপিআইয়ের শান্তিগোপাল গিরি।
একনজরে নন্দীগ্রাম
মোট ভোটার-২ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৫৭
পুরুষ ভোটার-১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৭৭
মহিলা ভোটার-১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৭৯
তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার- ১
১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী ভোটার-২ হাজার ১৬
নন্দীগ্রামেরই ভোটার শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর, আগামীকাল মঙ্গলবার প্রথম নন্দীগ্রামে ভোট দেবেন তিনি। যে বুথে ভোটে দেবেন, সেই নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কড়া নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এই বুথটি মডেল বুথ করেছে নির্বাচন কমিশন।
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