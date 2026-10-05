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উপনির্বাচনের ২৪ ঘণ্টার আগে আইসি-বদল, কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নন্দীগ্রাম

ব্যাটলফিল্ড নন্দীগ্রাম। আগামীকাল মঙ্গলবার উপনির্বাচন। ভোটের ২৪ ঘন্টার আগে নন্দীগ্রাম থানার আইসিকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।  অজয় কুমার মিশ্রের বদলে এবার নতুন আইসি হলেন দেবাশিষ সরকার। কড়া নিরাপত্তায় দিনভর ভোটের প্রস্তুতি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 05, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:38 PM IST
উপনির্বাচনের ২৪ ঘণ্টার আগে আইসি-বদল, কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নন্দীগ্রাম
Image Credit: নন্দীগ্রামে ভোট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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