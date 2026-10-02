'৬ তারিখ ইভিএমে বদলা নিতে হবে', নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাটলগ্রাউন্ড নন্দীগ্রামে। উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথের সমর্থনে প্রচারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'এমনভাবে ভোট করুন যাতে এই ছিন্নমূলের লোকেরা, প্রত্যেককের জামানত জব্দ হয়। একটার জমানত না থাকে'। সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'বড়চোরও জেলে যাবে। এতটুকু বিচলিত হবেন না'।
ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন তিনি। জেতেন নন্দীগ্রামেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। নিয়মাফিক সেই নন্দীগ্রামে এবার উপনির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হাসিরানী দিদিমণি নিশ্চয়ই যোগ্য এমএলএ থাকবেন। শুধু খুন হয়ে যাওয়া চন্দ্রের মা নন, তিনি আগে নন্দীগ্রাম ৩ বলা হত চণ্ডীপুরকে, সেখানকার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষা ও পঞ্জায়েতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আপনাদের বাড়তি সাহায্য করবেন। কিন্তু আমি যা করতাম, তার থেকেও ৩ গুণ বেশি সাহায্য-সহযোগিতা করব'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'জোড়ামূলের লোকেদের বলি, অনেক চেষ্টা করলেও ইভিএমে, পিসি-ভাইপো ওই শুকনো ঘাস আর জোড়াফুলের চিহ্ন দেখতে পাবেন না। আমি যেদিন সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম নন্দীগ্রামে হলদিয়াতে। সেদিনই বসেছিলাম, সব দল থাকবে। এই পার্টিটার নাম আর নিশান থাকবে। নামও নেই, নিশানও নেই, প্রার্থীও নেই। এত পাপ, এত অত্যাচার করেছে, সীমা-পরিসীমা নেই। আপনারা সবাই অপেক্ষা করে আছেন, গাজহার থেকে সুমিত রায় সব চোরেরা তো জেলে। বড় চোর কবে যাবে। বড়চোরও জেলে যাবে। এতটুকু বিচলিত হবেন না'।
মুখ্য়মন্ত্রী জানান, 'আপনাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ মাসে বেশ কিছু কাজ করেছি'। আশ্বাস দেন, 'আগামী ৫৫ মাস, অনেক লম্বা সময়, আর এতদূর সময় নেব না। ১ বছরের মধ্যে অধিকাংশ কাজই আমরা সম্পন্ন করব। প্রান্তিক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষ, তাদের পরিবার যাতে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে ন্যূনতম নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পাই, তার ব্যবস্থা আমরা ধীরে ধীরে করতে চলেছি। বার্ধক্য-বিধবা-দিব্যাঙ্গ ভাতা পাঁচশো টাকা বৃদ্ধি, পিএম কিষাণ ৬ হাজারের বদলের ৯ হাজার। কৃষক বন্ধু ভেরিফিকেশন হলে তাঁরা টাকা পেয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ, আর নন্দীগ্রামে ৭০ হাজার ৩০০, দিদি-বোন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকি যারা যোগ্য, তাদেরও টাকা দেওয়া হবে। ভেরিফিকেশন ও প্রসেস শেষের পথে, একজনকেও বঞ্চিত করব না'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিধানসভা ভোটের বলেছিলাম, আপনাদের ট্রেনে চড়াব। নন্দীগ্রাম-বাজকুল-দেশপ্রাণ, ট্রেন চালু করেই ছাড়ব। গ্রামীণ অর্থনীতি বদলে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। স্বাস্থ্য সাথী ঢপেরচপ....কতগুলি হাসপাতালে পেতেন? স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ভেলরে নিত না। পরিযায়ী শ্রমিকরা আয়ুষ্মান ভারতের সুযোগ পাচ্ছে। নন্দীগ্রামে ভোটে জিতলে ইসকন মিড ডে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। ২ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছিল ভাইপো গ্যাং। সিবিআই সব গুটিয়ে এনেছে।আগামী ৬ তারিখ ইভিএমে বদলা নিতে হবে। উৎসবের মত ভোট করুন'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)