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'৬ তারিখ ইভিএমে বদলা নিতে হবে', নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী

Nandigram bypoll  'জোড়ামূলের লোকেদের বলি, অনেক চেষ্টা করলেও ইভিএমে, পিসি-ভাইপো ওই শুকনো ঘাস আর জোড়াফুলের চিহ্ন দেখতে পাবেন না। আমি যেদিন সার্টিফিকেট নিয়েছিলাম নন্দীগ্রামে হলদিয়াতে। সেদিনই বসেছিলাম, সব দল থাকবে। এই পার্টিটার নাম আর নিশান থাকবে। নামও নেই, নিশানও নেই, প্রার্থীও নেই।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 02, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:33 PM IST
'৬ তারিখ ইভিএমে বদলা নিতে হবে', নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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