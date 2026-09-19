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জামিন মিলল না, ১৪ দিনের জেল হেফাজতে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী

Nandigran Bypoll Candidate Milan Pradhan: মিলন প্রধানকে গ্রেফতারের পর মন্দারমণিতে নিয়ে গিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে অভিযোগ করেন তাঁর আইনজীবী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:20 PM IST
জামিন মিলল না, ১৪ দিনের জেল হেফাজতে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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