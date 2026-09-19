/জামিন মিলল না, ১৪ দিনের জেল হেফাজতে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রাম থানায় ২০০৭ ও ২০২১ সালের দুটি মামলায় নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ১৪ দিনের জুডিশিয়াল হেফাজতের নির্দেশ দিল হলদিয়া মহকুমা আদালত। খুন,খুনের চেষ্টা,বেআইনি জমায়েত,উস্কানি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আগামী সোমবার ২০২১ সালের খেজুরি এলাকার দুটি খুন,খুনের চেষ্টা,বেআইনি জমায়েত ও বেআইনি অস্ত্র রাখার মামলায় ফের শুনানি হবে।
শনিবার শুনানির সময় বিচারক সরকারি আইনজীবীর কাছে জানতে চান, ১৯ বছর পর এখন গ্রেফতারে তৎপরতা কেন। সরকারি আইনজীবী জানান, অভিযুক্ত এতদিন পুলিশের কাছে ধরা দিচ্ছিলেন না। তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন তাঁকে পাওয়া যাওয়ায় আদালতে হাজির করা হয়েছে।
অন্যদিকে, মিলন প্রধানকে গ্রেফতারের পর মন্দারমণিতে নিয়ে গিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে অভিযোগ করেন তাঁর আইনজীবী। সেই অভিযোগ অবশ্য আদালতে উত্থাপিত আসামিপক্ষের বক্তব্য হিসেবে সামনে আসে। মিলনের সঙ্গে থাকা অবজারভার শুভাশিস ভট্টাচার্যকে পিয়ার বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
এদিন আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা-কর্মী। তাঁদের দাবি, মিলন প্রধান জেলে থেকেও নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে লড়বেন এবং কংগ্রেসের প্রতীকে লড়াই করবেন।
এদিকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দের সময়সীমা নিয়ে শেষ মুহূর্তে নাটকীয়তা তৈরি হয়। নির্ধারিত সময়সীমা বাড়িয়ে বিকেল ৪টে করা হয়। এরপর কংগ্রেস নেতৃত্ব মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে প্রতীক বরাদ্দের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান।
অন্যদিকে বিচারক চারটে পর্যন্ত আদালতে থাকার নির্দেশ দেওয়ায় পুলিস প্রিয়জন ভ্যানে না নিয়ে গিয়ে একটি আদালতের পেছন থেকে চুপিসারে একটি সাদা ভ্যানে করে মিলন প্রধানকে দ্রুত গতিতে নিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর আসে নির্বাচন কমিশনের হলদিয়া মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিকেল তিনটে পর্যন্ত প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের সময় থাকলেও এক ঘন্টা বাড়ানো হয়েছে। তারপর মহকুমা শাসকের দপ্তরে কংগ্রেস নেতা কর্মীসহ প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার দৌড় দেন। সেখানে গিয়ে দেখেন কংগ্রেসের সিম্বল অ্যালটমেন্ট হয়ে গেছে।
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