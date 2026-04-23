West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রামে ভোটে বাড়িতেই বসে শেখ সুফিয়ান, কীসের ভয়ে? কেন? বিস্ফোরক অভিযোগ

West Bengal Assembly Election 2026: নন্দীগ্রামে ভোটে বাড়িতেই বসে শেখ সুফিয়ান, কীসের ভয়ে? কেন? বিস্ফোরক অভিযোগ
Sheikh Sufian in Nandigram Election: বাম আমল হোক বা তৃণমূলের জমানা। নন্দীগ্রাম মানেই যেন শেখ সুফিয়ান। কিন্তু সেই শেখ সুফিয়ান আজ ভোটের দিন বাড়িতেই বসে। কেন? কীসের ভয়ে?
প্রবীর চক্রবর্তী: ব্যাটেলগ্রাউন্ড নন্দীগ্রাম। আজ প্রথম দফাতেই ভোট হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামে। আর এই নন্দীগ্রামে ভোট মানেই শেখ সুফিয়ান? কী করছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ শেখ সুফিয়ান? যার নামে নাকি নন্দীগ্রামে বাঘে-গোরুতে একই ঘাটে জল খায়! এমনটাই বলে থাকেন সমালোচকরা।
ভয়ে শেখ সুফিয়ান!
বাম আমল হোক বা তৃণমূলের জমানা। নন্দীগ্রাম মানেই শেখ সুফিয়ান। সেই শেখ সুফিয়ান আজ ভোটের দিন বাড়িতেই বসে। কিন্তু কেন? কীসের ভয়ে বাড়িতে বসে শেখ সুফিয়ান? কীসের ভয় পাচ্ছেন তিনি? শেখ সুফিয়ানের দাবি, তাঁর নামে অনেক মিথ্যে মামলা দিয়ে রাখা হয়েছে। তাই নিজের নিরাপত্তার জন্যই বাইরে বেরচ্ছেন না তিনি।
গ্রেফতার সুফিয়ানের জামাই
প্রসঙ্গত ভোটের ২ দিন আগে টাকা বিলির অভিযোগে নন্দীগ্রামে গ্রেফতার হন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তথা সুফিয়ানের জামাই হাবিবুর রহমান। নন্দীগ্রামে ভোটারদের প্রভাবিত করতে বাড়ি বাড়ি খামে করে টাকা বিলির অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। টাকা বিলির অভিযোগে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস।
টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ
অভিযোগ, টাকা দেওয়ার পাশাপাশি ভোট তৃণমূলের পক্ষে না পড়লে কী করা হবে সেই হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল। নগদ বিতরণ ও ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করে বিজেপি। খবর পেয়ে মহাম্মদপুর থেকে পুলিশ হাতেনাতে তাঁকে গ্রেফতার করে বলে দাবি অভিযোগকারীদের। এই হাবিবুর রহমান দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং শেখ সুফিয়ানের জামাই।
এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড!
বছর দেড়েক আগে তমলুক কো-অপারেটিভ ব্যাংক নির্বাচনে কাঞ্চননগরের বোমাবাজির ঘটনায় তিনি এনআইএ-র খাতায় ওয়ান্টেড বলেও অভিযোগ। সম্প্রতি নন্দীগ্রামের ৪৩ জনকে এনআইএ পুনরায় নোটিস পাঠায়। ৪৩ জনের নোটিসের মধ্যে হাবিবুরের নাম প্রথম সারিতে রয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু হাজিরা দিতে এনআইএ-র দফতরে উপস্থিত হয়নি এই হাবিবুর। আত্মগোপন করেছিলেন বলে অভিযোগ।
ভোটের আগেই অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল
এরপরই বিজেপি অভিযোগ করে টাকা বিলির। টাকা বিলির অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গ্রেফতার করে। ভোটের দোরগোড়ায় এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়ে তৃণমূল। যদিও টাকা বিলির ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। কিন্তু, বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই হাবিবুর রহমান ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন। টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছিলেন।
'অচেনা' শেখ সুফিয়ান!
তৃণমূল যদিও বিজেপির এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে তা খারিজ করে দিয়েছে। তৃণমূলের পালটা দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই গ্রেফতার। এই সব বিতর্ক, নিজের নামে মামলা- সব নিয়েই যেন এবার ভোটে 'অচেনা' শেখ সুফিয়ান! সাবধানী শেখ সুফিয়ান!
শেখ সুফিয়ানের দাবি
এবারের ভোটে নন্দীগ্রামে যুযুধান লড়াই নিয়ে শেখ সুফিয়ানের দাবি, শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামে হারছেনই। তৃণমূলের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি। উল্লেখ্য, এবার ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন খোদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম দফার হেভিওয়েট প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।
নন্দীগ্রামে মেগা চমক
ওদিকে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের তুরুপের তাস 'দলবদলু' পবিত্র কর। একদা শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ পবিত্র করকে তৃণমূলে টেনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণার দিনই বড় চমক দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সকালে অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন পবিত্র কর। অভিষেকের হাত থেকে তুলে নেন ঘাসফুল পতাকা। আর বিকালেই প্রার্থীতালিকায় ঘোষণায় মেগা চমক। নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় পবিত্র করের নাম।
চর্চায় নন্দীগ্রাম
সবমিলিয়ে জোর চর্চায় নন্দীগ্রামের ভোট। কোনদিকে ঝুঁকবে পাল্লা? ভোটবাক্সে মানুষ রায় দেবে কার পক্ষে? তা জানার জন্য যদিও ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা। তবে ভোটের আগে থেকেই লাইমলাইটে নন্দীগ্রাম। সে ভোটের ২ দিন আগে শেখ সুফিয়ানের জামাই হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতারই হোক বা হাইকোর্টের তরফে পবিত্র করকে আপাতত রক্ষাকবচ দেওয়াই হোক।
