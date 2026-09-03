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দু'দশকের অপেক্ষার অবসান! ২০২৭-এ নন্দীগ্রাম থেকে ছুটবে ট্রেন, প্রথম যাত্রী খোদ মুখ্যমন্ত্রী

Nandigram rail project: দীর্ঘ প্রায় দু-দশক ধরে নন্দীগ্রামের রেল প্রকল্প আটকে থাকার পর এবার চালু হতে চলেছে রেল। জমি-জট কাটিয়ে ফের গতি দেশপ্রাণ–নন্দীগ্রামের হরিপুর রেল প্রকল্পে। বাকি ৩ একর জমি হস্তান্তরও শীঘ্রই। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় উচ্ছ্বাস নন্দীগ্রামে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:59 AM IST
দু'দশকের অপেক্ষার অবসান! ২০২৭-এ নন্দীগ্রাম থেকে ছুটবে ট্রেন, প্রথম যাত্রী খোদ মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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