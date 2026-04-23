Pabitra Kar: ভোট দেওয়ার পরই নন্দীগ্রামের রেজাল্ট নিয়ে বড় ইঙ্গিত 'কুল' পবিত্র করের- বিস্ফোরক তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রীও

Pabitra Kar Big Claim on Nandigram Election Result: ভোটের দিনে তৃণমূল প্রার্থীকে এত 'কুল' মেজাজে দেখে স্বাভাবিকভাবেই সবার মনে প্রশ্ন রহস্যটা কী? ওদিকে ভোটের দিনে প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের স্ত্রীর।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 23, 2026, 04:37 PM IST
ভোটে 'কুল' পবিত্র কর, রহস্যটা কী?

প্রবীর চক্রবর্তী: ব্যাটেলগ্রাউন্ড নন্দীগ্রাম। প্রথম দফার ভোটে হেভিওয়েট কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। যেখানে একদিকে বিজেপির প্রার্থী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে তৃণমূলের তুরুপের তাস 'দলবদলু' পবিত্র কর। এদিন সকাল থেকেই নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থীকে পাওয়া যায় বেশ 'কুল' মেজাজে। সকাল সকাল নিজের ভোট দিয়ে এসেছেন। 

ব্যস, তারপর থেকে খুব একটা নড়াচড়া নেই তাঁর। বাড়িতেই আছেন। হাতে ৪টে ফোন। যেগুলো ঘন ঘন বেজে চলেছে। ফোনেই খবর নিচ্ছেন, কোন বুথের কী অবস্থা? কোথাও কোনও গন্ডগোল হচ্ছে কিনা? আজ ভোটের দিনে তৃণমূল প্রার্থীকে এত 'কুল' মেজাজে দেখে স্বাভাবিকভাবেই সবার মনে প্রশ্ন রহস্যটা কী? 

"দেখুন না কী হয়!"

প্রশ্ন শুনে সবাইকেই হেসে জবাব দিচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী। বলছেন, "দেখুন না কী হয়!" ওদিকে ভোটের দিনে প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের স্ত্রীর। তিনি বলেন, "কোনও বুথ নেই। অথচ প্রার্থীর বাড়ি জেনেও বাড়ির সামনে অযথা ভিড় করছেন শুভেন্দু অধিকারী।"

"জ্যাম ছিল, তাই হর্ন"

অন্যদিকে, আবার শুভেন্দু অধিকারী যখন পবিত্র করের বাড়ির সামনে, ঠিক সময়ই বাড়ির দিকে আসছিলেন পবিত্র কর। শুভেন্দু অধিকারী দাঁড়িয়ে আছেন দেখে, জোরে জোরে হর্ন বাজানো হয় পবিত্র করের গাড়ি থেকে। যা নিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ, "যাতে কেউ জয় শ্রী রাম না বলে, তাই হর্ন বাজানো হয়েছে।" যদিও সেই কটাক্ষ গায়ে মাখেননি পবিত্র কর। তাঁর দাবি, "জ্যাম ছিল, তাই হর্ন বাজানো হয়েছে।"

নন্দীগ্রামে বুথ জ্যাম

এদিন নন্দীগ্রামে ভোটে বুথ জ্যাম ও তৃণমূল পোলিং এজেন্টদের মোবাইল কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। সেই অভিযোগে জোর তরজা তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে। নন্দীগ্রামের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেবীপুর স্কুলে তিনটি বুথে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। 

তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানের দাবি, সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছিল। শুভেন্দু অধিকারী এলাকায় ঘোরার পরই বিজেপি কর্মীরা হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় বুথ জ্যাম করার চেষ্টা শুরু করে। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে বিজেপি। বিজেপির পাল্টা বক্তব্য, ভোটে হার নিশ্চিত বুঝেই তৃণমূল এ ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে। এলাকায়  মোতায়েন ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। তাঁদের দাবি, সেখানে এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটার সত্যতা মেলেনি।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

