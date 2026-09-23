/উপনির্বাচনের বড় খবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবেন NCPI সাংসদরা, কোন বড় মুখের চমক থাকছে?

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যের আসন্ন দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে ক্রমশ চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। এরই মাঝে সামনে এল অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর খবর। সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে NCPI যোগ দেওয়া সাংসদরা এবার উপনির্বাচনের ময়দানে বিজেপির হয়ে সক্রিয় প্রচারে থাকতে পারেন। সবচেয়ে বড় চমক, এই জনপ্রতিনিধিরা বিজেপির প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করলে, সেটাই হবে রাজনীতির সবথেকে বড় চমক।
সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে জোরকদমে প্রচার শুরু হয়েছে। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে পারেন ঘাটালের সাংসদ ও অভিনেতা দেব। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হওয়ার পর দেবের মতো এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের এই ধরনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ ভোট ময়দানে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে নন্দীগ্রামের মতো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ও হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্রে তাঁর প্রচার নিশ্চিতভাবেই বাড়তি মাত্রা যোগ করবে।
অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রেও একই ধরনের সমীকরণ তৈরি হওয়ার জোরালো ইঙ্গিত মিলছে। সূত্রের খবর, রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের সমর্থনে প্রচারের ময়দানে দেখা যেতে পারে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান এবং জঙ্গিপুরের সাংসদ আবু তাহের খানকে। মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের দিক থেকে এই দুই নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যদি সত্যিই বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ময়দানে নামেন, তবে তা নির্বাচনী অঙ্কে তৃণমূলের জন্য চরম অস্বস্তিকর হতে পারে।
রাজ্য রাজনীতিতে দলবদল নতুন কিছু নয়, তবে দলীয় সাংসদদের অন্য শিবিরে নাম লিখিয়ে এমন সরাসরি বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে নামার সম্ভাবনা বিরল। এই জল্পনাকে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও ভাঙনের ফল হিসেবে তুলে ধরছে। তাঁদের দাবি, রাজ্যের মানুষের মতোই তৃণমূলের বহু চেনা মুখও পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন। পাল্টা সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। ঘাসফুল শিবিরের বক্তব্য, এগুলো কেবলই রাজনৈতিক অপপ্রচার ও ভিত্তিহীন গুঞ্জন, উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষ উন্নয়ন ও বিশ্বস্ততার পক্ষেই রায় দেবেন।
এই প্রসঙ্গে, বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'NCPI বিজেপির আর একটা দোকান। সোজাসুজি পচা গলাদের ঢুকতে দিতে চাইছে না তারা। এই NCPI-- নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর পারসোনাল ইন্টারেস্ট। তিনি দেবের গণেশ পুজোয় যান। এবার দেব যদি নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন তাহলে ভিলেনের মতো আচরণ হবে। আপনি তো হিরো। আমি অবশ্য জানি না শুভেন্দু অধিকারী প্রচারের অনুরোধ করেছেন কিনা? আমি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে ওকে বারণ করব। দেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। দেব সিনেমা-সহ নানা কারণে হয়ত দূরত্ব হয়েছে। ওর বিজেপির হয়ে প্রচার না করাই ভালো। দেব রাজনৈতিক কারণে NCPI তে যায়নি। ভোটের রেজাল্টের পরে শ্যুটিং নিয়ে কিছু সমস্যা হয়। দেবের কাছে বিজেপি গেলে দেখতে হবে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থিত কংগ্রেস কে ভয় পাচ্ছেন।
সব মিলিয়ে, এই খবরের পর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের রাজনৈতিক পারদ এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। সূত্রের এই জল্পনা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তা কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)