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উপনির্বাচনের বড় খবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবেন NCPI সাংসদরা, কোন বড় মুখের চমক থাকছে?

West Bengal By Election 2026: মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের দিক থেকে এই দুই নেতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যদি সত্যিই বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ময়দানে নামেন, তবে তা নির্বাচনী অঙ্কে তৃণমূলের জন্য চরম অস্বস্তিকর হতে পারে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 23, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:24 PM IST
উপনির্বাচনের বড় খবর: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবেন NCPI সাংসদরা, কোন বড় মুখের চমক থাকছে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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