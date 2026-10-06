/নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ, একাধিক বুথ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নন্দীগ্রামে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। একাধিক বুথে ভোটে কারচুপি, বুথ দখল এবং ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। দলের প্রার্থী শ্রী মিলন প্রধানের ইলেকশন এজেন্ট সুব্রত মহাপাত্র এই অভিযোগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ১৯৩ নম্বর বুথে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ ভোটাররা যাতে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে না পারেন, সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু একটি বুথ নয়, বয়াল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫, ১৮, ১৯ এবং ২০ নম্বর বুথ সম্পূর্ণভাবে দখল হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ওই বুথগুলিতে ভোটগ্রহণের পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস।
গোকুলনগরের একাধিক বুথেও রিগিংয়ের অভিযোগ
অভিযোগপত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, গোকুলনগরের ২৫০ থেকে ২৬৯ নম্বর বুথে ধারাবাহিক এবং সংগঠিতভাবে বুথ রিগিং চলছে। একাধিক বুথে একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের ইলেকশন এজেন্ট। তাঁর দাবি, অভিযোগগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ ব্যাহত হতে পারে।
CAPF, QRT ও ফ্লাইং স্কোয়াড মোতায়েনের দাবি
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপের দাবিও জানানো হয়েছে। অভিযোগপত্রে সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে CAPF, QRT এবং ফ্লাইং স্কোয়াড পাঠানোর দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটাররা যাতে ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। অভিযোগের পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। সংশ্লিষ্ট বুথগুলির CCTV এবং ওয়েবকাস্টিংয়ের ফুটেজ সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযোগের তদন্তের প্রয়োজন হলে এই ফুটেজ যাতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, সেই কারণেই তা সংরক্ষণের দাবি বলে জানানো হয়েছে।
তবে এই অভিযোগগুলি কংগ্রেসের ইলেকশন এজেন্টের দাবি। অভিযোগের সত্যতা বা নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা আলাদাভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।
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