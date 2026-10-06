Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ, একাধিক বুথ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ, একাধিক বুথ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের

Nandigram Election: নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ঘিরে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। দলের প্রার্থী শ্রী মিলন প্রধানের ইলেকশন এজেন্ট সুব্রত মহাপাত্র নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ১৯৩ নম্বর বুথে ভোটারদের ভয় দেখিয়ে ভোট দেওয়া থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বয়াল-২ জিপির ১৫, ১৮, ১৯ ও ২০ নম্বর বুথ দখলের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 06, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:10 PM IST
নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ, একাধিক বুথ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে নালিশ কংগ্রেসের
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আর আশা নেই!শেষ খোঁজের চেষ্টা,মিসিংদের 'মৃত' ঘোষণার আইনি প্রক্রিয়া শুরু নেপাল সরকারের
2
3
4
5