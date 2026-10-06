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উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম! বুথ থেকে এজেন্টকে ধাক্কা মেরে বের করার অভিযোগ, ভোটের লাইনে ভোটারদের বাধা

Nandigram By Election 2026: নন্দীগ্রামের ভোটগ্রহণ ঘিরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ, সোনাচূড়া হাইস্কুল থেকে তাঁদের বুথ এজেন্টকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু বুথে ভোটার ও এজেন্টদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে পুনর্বহাল এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 06, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 09:32 AM IST
উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম! বুথ থেকে এজেন্টকে ধাক্কা মেরে বের করার অভিযোগ, ভোটের লাইনে ভোটারদের বাধা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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