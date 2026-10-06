/উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম! বুথ থেকে এজেন্টকে ধাক্কা মেরে বের করার অভিযোগ, ভোটের লাইনে ভোটারদের বাধা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকে ঘিরে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠল। কংগ্রেস প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট সুব্রত মহাপাত্রের অভিযোগ, সোনাচূড়া হাইস্কুলের ভোটকেন্দ্র থেকে তাঁদের অনুমোদিত বুথ এজেন্ট সোমেন সাঁতরাকে কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগ আরও, ৫০, ২৪০, ২৪১ এবং ২৩২ নম্বর বুথে ভোটারদের স্বাধীনভাবে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তাঁদের বুথ এজেন্টদের হুমকি দেওয়া এবং বুথের ভিতরে তাঁদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সোনাচূড়া হাইস্কুলের বুথে সোমেন সাঁতরাকে পুনর্বহাল, সংশ্লিষ্ট বুথগুলিতে এজেন্টদের নিরাপদে বসার ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, তার জন্য দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফ থেকে।
অন্যদিকে, ভোটারদের প্রভাবিত করা এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে আশরাফুল তুল্লা নন্দীগ্রাম এক ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি তাঁকে পুলিস আটক করেছে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে সকালে থেকে উত্তপ্ত রেজিনগর। উপনির্বাচনের সকালেই সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন কবীর। পুলিসের উপর হামলার হুমকি। বলেন, ‘পুলিসের উপর অ্যাটাকে যাব’। পুলিসকে মুগুর দিয়ে ঠান্ডা করব, হুমকি হুমায়ুনের। ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নাকি দেখতে পাচ্ছেন না হুমায়ুন! পুলিসের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হুমায়ুনের। পুলিসের সঙ্গে হুমায়ুনের ধস্তাধস্তি। টেনে হিঁচড়ে হুমায়ুনকে আটক করে পুলিস। সকাল থেকেই হুমায়ুনের উস্কানিমূলক মন্তব্যে জেরে রেজিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। হুমায়ুন কবীর নিয়ে রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের।
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