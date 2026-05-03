Naoshad Siddique: ভাইরাল 'মাছ চোর' গান, বিতর্কের মধ্যে বড় কথা বলে দিলেন নওশাদ

Naoshad Siddique: ভাইরাল 'মাছ চোর' গান, বিতর্কের মধ্যে বড় কথা বলে দিলেন নওশাদ
Naoshad Siddique: শওকতকে নিশানা করে নওশাদ বলেন, উনি “ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ঘোষিত ক্রিমিনাল”
তথাগত চক্রবর্তী: তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লাকে নিয়ে ভাইরাল হয়েছে 'মাছ চোর' গান। ভাঙড়ের বিভিন্ন জায়গায় এখন বাজছে সেই গান। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল সেই গান। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন ভাঙড়ের আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী। ওই গানের পেছনে যে তিনি ও তাঁর দল কোনও ভাবেই দায়ী নয় তা স্পষ্ট করে দিলেন।
নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, ওই গান কোনওভাবেই আইএসএফের অফিসিয়াল গান নয়। আইএসএফ ওই গান তৈরি করেনি। সাধারণ মানুষ আবেগ থেকেই ওই গান তৈরি করেছেন।
ভাঙড়ে নওশাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছে শওকত মোল্লা। শওকতকে নিশানা করে নওশাদ বলেন, উনি “ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ঘোষিত ক্রিমিনাল”। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত বোমা তৈরিকারী।” শওকত মোল্লা এখন আইএসএফ ও নওশাদ-ফোবিয়ায় ভুগছেন।
ভোটের ফল ঘোষণার আগেই ভাঙ্গড় কেন্দ্র নিয়ে বড় দাবি করেন নওশাদ। তাঁর কথায়, অন্তত ২৫ হাজার ভোটে জিতছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এবারের নির্বাচনে বাম ও আইএসএফ জোটের শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলেও দাবি তাঁর। বিজেপি ও তৃণমূল—কেউই ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। সেই পরিস্থিতিতে আইএসএফ-সহ বাম জোটই নির্ণায়ক ভূমিকায় থাকবে বলে দাবি নওশাদের। ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত দল বা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমর্থন না করে বিকল্প শক্তিকে সুযোগ করে দিন।
উল্লেখ্য, রাজ্যের ২৯৩ কেন্দ্রের ফল প্রকাশিত হবে আগামিকাল ৪ মে। তার জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলায় জেলাও ও কলকাতায় ইভিএমগুলিকে রাখা হয়েছে কড়া নিরাপত্তায়। রাজ্য়ের মোট ৪৫৯টি কাউন্টিং হল ব্যবহার করা হবে। ইভিএম গণনার জন্য রাখা হচ্ছে মোট ৪,৮০০টি কাউন্টিং টেবিল। পাশাপাশি ডাকযোগে ভোট (Postal Ballot) ও ETBPS ভোট গণনার জন্য আলাদা করে ৩২২টি হল এবং ১,৬৮৭টি টেবিল নির্ধারিত হয়েছে। ফলে গণনা প্রক্রিয়া দ্রুত, সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ রাখতে কমিশন এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিতে।
জেলাভিত্তিক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং কলকাতার সব আসনের জন্য পৃথক কাউন্টিং সেন্টার নির্ধারিত হয়েছে।
অনেক জেলায় একাধিক আসনের গণনা একই কেন্দ্রে হলেও আলাদা হল ও টেবিলে তা সম্পন্ন হবে। যেমন, বড় শহর ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কলেজ, পলিটেকনিক, স্কুল বা প্রশাসনিক ভবনকে কাউন্টিং সেন্টার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় মহাবিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকেই মূলত গণনা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
কমিশন সূত্রে খবর, গণনার দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকবে নজিরবিহীন। প্রতিটি কেন্দ্রেই বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সিসিটিভি নজরদারি এবং প্রার্থীদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে ধাপে ধাপে গণনা চলবে। স্ট্রং রুম খোলা থেকে শুরু করে রাউন্ডভিত্তিক ফল ঘোষণা—সব ক্ষেত্রেই কড়া নজরদারি থাকবে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারের নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সেই কারণে ২৯৪টি আসনের গণনা পর্ব এখন গোটা রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। কোন জেলায় কার দাপট, কোথায় পাল্টাবে সমীকরণ, আর কোথায় হবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই—তার উত্তর মিলবে এই গণনা কেন্দ্রগুলিতেই।
