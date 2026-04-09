Narendra Modi 6 guarantees: বাঙালির প্রিয় মাছ নিয়েও প্রতিশ্রুতি: ভোট-বাংলার মোদীর ৬ গ্যারান্টি

Narendra Modi 6 guarantees: বাঙালির প্রিয় মাছ নিয়েও প্রতিশ্রুতি: ভোট-বাংলার মোদীর ৬ গ্যারান্টি
Bengal Election 2026 Narendra Modi 6 Guarantees: 'যারা বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি আর হিংসায় জড়িয়ে রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে হিসেব দিতে হবে। কাউকেই রেয়াত করা হবে না'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যারা দুর্নীতি আর হিংসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রত্যেকের হিসেব নেওয়া হবে'। বাংলায় ভোট (West Bengal Assembly Election 2026) প্রচারে এসে এবার নরেন্দ্র মোদীর '৬ গ্যারান্টি'। বললেন, 'আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, 'বাংলার আকাশে-বাতাসে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। এখন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা আসলে তৃণমূলের এই নির্মম সরকারের বিদায়ে সিলমোহর দিচ্ছে'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভাঙড়ের বড় খবর: ভোটের মুখে শওকত মোল্লার হাত ছাড়ছেন বড় নেতা, তৃণমূলে ভাঙন
উত্তরবঙ্গের পর এবার দক্ষিণবঙ্গ। বাংলায় ফের ভোটের প্রচারে মোদী (PM Modi)। এদিন হলদিয়ার সভায় তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়নের নিরিখে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। এখানে উন্নয়নের বদলে শুধুই তোষণ, দুর্নীতি আর কাটমানি রাজ চলছে। তৃণমূল না মানে সংবিধান, না মানে আইন'। তাঁর আশ্বাস, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মানুষের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দেবে'।
মোদীর ৬ গ্যারান্টি
তৃণমূলের ভয়ের রাজনীতি শেষ করবে বিজেপি, ভরসার সরকার তৈরি হবে বাংলায়।
বিজেপি সরকার জনতার স্বার্থে কাজ করবে। সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ হবে।
প্রত্যেক দুর্নীতি, মহিলাদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়, প্রত্যেক ধর্ষণের ঘটনার ফাইল খুলবে।
তৃণমূল আমলে যারাই দুর্নীতি করেছে, তাদের জায়গা হবে জেলে। মন্ত্রী হোক বা অন্য কেউ, আইন সবার জন্য এক হবে। তৃণমূলের কোনও গুন্ডা পার পারবে না। জনতার টাকা তৃণমূলকে খেতে দেওয়া না।
সংবিধান মেনে শরণার্থীদের সব অধিকার মিলবে, কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ভারতে থাকতে দেওয়া হবে না।
বাংলার সব সরকারি শিক্ষক, সরকার কর্মীচারিরা তৃণমূলের ভয় থেকে বেরিয়ে পদ্মে ছাপ দিলে, সরকারে এসেই সপ্তম পে কমিশন চালু করা হবে।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: অনেক ছোটাছুটি করেও ওঠাতে পারেননি লিস্টে নাম, SIR কোপে বাদ পড়া দিদির গঞ্জনার জেরে হতাশায় আত্মঘাতী ভাই
তৃণমূলকে মোদীর হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে বাংলায় রাজনীতি করার চেষ্টা করছে, তার অবসান ঘটাবে বিজেপি। আমাদের লক্ষ্য - সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। কিন্তু বাংলার জন্য আমার একটা বিশেষ কথা বলার আছে। যারা বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি আর হিংসায় জড়িয়ে রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে হিসেব দিতে হবে। কাউকেই রেয়াত করা হবে না'।
