Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Narendranath Chakraborty: কন্ডোম বিতর্কে নাম জুড়ল তৃণমূলের দাপুটে প্রাক্তন বিধায়কের! বিছানা-বালিশ-ত্রিপলের সঙ্গেই মিলল প্যাকেট প্যাকেট

Narendranath Chakraborty: কন্ডোম বিতর্কে নাম জুড়ল তৃণমূলের দাপুটে প্রাক্তন বিধায়কের! বিছানা-বালিশ-ত্রিপলের সঙ্গেই মিলল প্যাকেট প্যাকেট

Narendranath Chakraborty alleged in condom controversy: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিলাসবহুল গেস্ট হাউসে বিজেপি কর্মীদের হানা। আর তাতেই পর্দাফাঁস। মিলল বিছানা-বালিশ, কন্ডোমের প্যাকেট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 06, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:51 PM IST
Narendranath Chakraborty: কন্ডোম বিতর্কে নাম জুড়ল তৃণমূলের দাপুটে প্রাক্তন বিধায়কের! বিছানা-বালিশ-ত্রিপলের সঙ্গেই মিলল প্যাকেট প্যাকেট
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
খুন না দুর্ঘটনা? হস্টেলের বাথরুমে মিলল প্রথম শ্রেণির সঞ্জনার নিথর দেহ, বাবার বিস্ফোর
KRishnanagar12 min ago
2
CM Suvendu Adhikari32 min ago
3
Who is Manav Suthar52 min ago
4
Narendranath Chakraborty1 hr ago
5
Saokot Molla2 hrs ago