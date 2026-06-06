/Narendranath Chakraborty: কন্ডোম বিতর্কে নাম জুড়ল তৃণমূলের দাপুটে প্রাক্তন বিধায়কের! বিছানা-বালিশ-ত্রিপলের সঙ্গেই মিলল প্যাকেট প্যাকেট

চিত্তরঞ্জন দাস: প্রাক্তন বিধায়কের গেস্ট হাউজে মিলল কন্ডোমের প্যাকেট! তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গেস্ট হাউজ থেকে পাওয়া গেল কন্ডোমের প্যাকেট। বিলাসবহুল গেস্ট হাউসে হানা দেয় বিজেপি কর্মীরা। আর তাতেই পর্দাফাঁস। মিলল বিছানা-বালিশ ও কন্ডোমের প্যাকেট। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিতর্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।
এছাড়াও অফিস ঘরের গোডাউনে মিলল মজুত করা শ'য়ে শ'য়ে ত্রিপল, মশারি সহ আরও অনেক সরকারি জিনিসপত্র। স্থানীয়দের না দিয়ে সেগুলি নিজের অফিস ঘরে গোডাউনে রেখে দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের। উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা এরপরই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির সামনে এই অভিযোগে বিক্ষোভ দেখায় । উত্তেজনা ছড়ায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার পান্ডবেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত উখরা সুভাষপল্লি এলাকায়। এই এলাকাতেই পান্ডবেশ্বরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি। তাঁর বাড়ির সামনেই চলে বিক্ষোভ।
খবর পেয়ে আসে পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উত্তেজনা ছড়ায় খনি এলাকায়। উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিধায়ক কার্যালয়ের গোডাউনে ঢুকে সরকারি জিনিসপত্র নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের অফিস ঘরের গোডাউনে এসব সরকারি জিনিস মজুত থাকবে? প্রশ্ন তুলে সরব হরন স্থানীয়রা।
যদিও এই বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, নির্বাচনের কিছু দিন আগেই এই ত্রিপল এসেছিল। তাই সব ত্রিপল বা অন্যান্য জিনিস বিতরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নির্বাচনে জেতার পর এইসব জিনিস বিতরণ করা হত। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে এবারও ভোটে পাণ্ডবেশ্বর থেকে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু এবার বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাছে হেরে যান তৃণমূলের দাপুটে বিধায়ক। নির্বাচনে হারের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। উল্লেখ্য, ভোটে হারের পরই তাঁর বিরুদ্ধে বেসরকারি সংস্থায় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। থানায় এফআইআরও দায়ের হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)