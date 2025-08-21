Narendrapur Incident: প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার 'সঙ্গম', লুকিয়ে বিয়ে ঠিক অনত্র! যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড যুবকের...

Narendrapur Incident: প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার 'সঙ্গম', লুকিয়ে বিয়ে ঠিক অনত্র! যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড যুবকের...
Narendrapur youth arrested: সম্পর্কে থাকাকালীন অভিযুক্ত একাধিকবার ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক। বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে যৌনতা। কিন্তু তারপরই জানা যায় আসল গল্প...
তথাগত চক্রবর্তী: ফের নরেন্দ্রপুর। ফের আরও এক কেলেঙ্কারি! বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ! যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম সুব্রত মন্ডল। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে অভিযুক্ত সুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস।
বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক...
অভিযোগ, গড়িয়ার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা যুবতীর সঙ্গে কর্মসূত্রে আলাপ হয়েছিল সুব্রতর। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। সম্পর্কে থাকাকালীন অভিযুক্ত একাধিকবার ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। শুরু থেকেই সুব্রত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই বার বার ওই যুবতীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেন।
অনত্র বিয়ের কথাবার্তা...
কিন্তু সম্প্রতি জানা যায়, অন্যত্র সুব্রত মন্ডলের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। এরপরই অভিযুক্ত নির্যাতিতা তরুণীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পরই নির্যাতিতা নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিস। তদন্তে নেমে ঘাটাল থেকে অভিযুক্ত সুব্রত মন্ডলকে গ্রেফতার করে পুুলিস।
প্রতারণা ও ধর্ষণের মামলা...
বর্তমানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। পাশাপাশি নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে। এই ঘটনায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা ও ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে।
