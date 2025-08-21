English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Narendrapur Incident: প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার 'সঙ্গম', লুকিয়ে বিয়ে ঠিক অনত্র! যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড যুবকের...

Narendrapur youth arrested: সম্পর্কে থাকাকালীন অভিযুক্ত একাধিকবার ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক। বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে যৌনতা। কিন্তু তারপরই জানা যায় আসল গল্প...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 21, 2025, 12:36 PM IST
Narendrapur Incident: প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার 'সঙ্গম', লুকিয়ে বিয়ে ঠিক অনত্র! যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড যুবকের...

তথাগত চক্রবর্তী: ফের নরেন্দ্রপুর। ফের আরও এক কেলেঙ্কারি! বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ! যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম সুব্রত মন্ডল। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে অভিযুক্ত সুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক...

অভিযোগ, গড়িয়ার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা যুবতীর সঙ্গে কর্মসূত্রে আলাপ হয়েছিল সুব্রতর। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। সম্পর্কে থাকাকালীন অভিযুক্ত একাধিকবার ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। শুরু থেকেই সুব্রত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই বার বার ওই যুবতীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করেন।

অনত্র বিয়ের কথাবার্তা...

কিন্তু সম্প্রতি জানা যায়, অন্যত্র সুব্রত মন্ডলের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। এরপরই অভিযুক্ত নির্যাতিতা তরুণীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পরই নির্যাতিতা নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিস। তদন্তে নেমে ঘাটাল থেকে অভিযুক্ত সুব্রত মন্ডলকে গ্রেফতার করে পুুলিস।

প্রতারণা ও ধর্ষণের মামলা...

বর্তমানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস। পাশাপাশি নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে। এই ঘটনায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা ও ধর্ষণের মামলা রুজু হয়েছে।

আরও পড়ুন, Narendrapur Incident: খাটে শোয়ানো দে*হ, পাশেই বসে প্রেমিক! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যু...

আরও পড়ুন, Woman collapses while dancing: বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচতে নাচতে মঞ্চেই পড়ে গেলেন মহিলা, আর উঠলেন না... মর্মান্তিক ভিডিয়ো ভাইরাল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Narendrapur IncidentKolkatayouth arrestedcheat and rape caseMarriage
পরবর্তী
খবর

Narendrapur Incident: খাটে শোয়ানো দে*হ, পাশেই বসে প্রেমিক! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যু...
.

পরবর্তী খবর

Harirampur Civic Volunteer death case: এত নৃশংস! প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার স্বাম...