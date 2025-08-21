Narendrapur mysterious death: খাটে শোয়ানো দে*হ, পাশেই বসে প্রেমিক! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যু...

Narendrapur mysterious death: খাটে শোয়ানো দে*হ, পাশেই বসে প্রেমিক! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যু...
তথাগত চক্রবর্তী: নরেন্দ্রপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। উদ্ধার একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর দেহ। পলাতক প্রেমিক। মৃতার নাম সায়ন্তিকা মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার চরকলতায় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সায়ন্তিকার দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ঘটনার সময় ঘরের ভিতরে উপস্থিত ছিল ওই সায়ন্তিকার প্রেমিক কৃ্ষ দাস। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে ফেলতেই সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকরা সায়ন্তিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক কৃ্ষ।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সায়ন্তিকার সঙ্গে প্রতিবেশী কৃ্ষ দাসের সম্পর্ক তৈরি হয় কিছুদিন আগে। কিন্তু কৃ্ষের বিরুদ্ধে আগেই এলাকার একাধিক মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মহিলাদের দেখিয়ে হস্তমৈথুন করার মতো জঘন্য কাজও করেছে কৃষ। এই নিয়ে বহুবার কৃ্ষের পরিবারের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
বুধবার বিকেলে সায়ন্তিকা ও কৃ্ষ ফোনে কথা বলছিল বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার কিছুক্ষণ আগে সায়ন্তিকা তার মাকে মেসেজ করে তার সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ও ফোনের পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেয়। তখন বাবা-মা দু’জনেই কাজে বাইরে ছিলেন। ছোট বোনও টিউশনে গিয়েছিল। ফলে বাড়িতে কেউ ছিল না। সেইসময় এক প্রতিবেশী মহিলা প্রথম সায়ন্তিকাকে খাটে শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পান। তখন সায়ন্তিকা দেহের পাশেই বসে ছিল কৃ্ষ। এরপরই গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।
এই ঘটনায় কৃ্ষের বাবা দাবি করেছেন, “আমার ছেলে যদি দোষী হয়, তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তি হোক।” ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সায়ন্তিকার পরিবার। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত কৃ্ষকে খুঁজে বের করতে তল্লাশি চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ সায়ন্তিকার পরিবার ও প্রতিবেশীরা। তারা দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
