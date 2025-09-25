English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোট নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের, পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ না হলে EVM-এ হাত নয়...

Election Commission: সব কেন্দ্রেই পোস্টাল ব্যালট গণনায় বেশি সময় লাগে। কারণ, ৮৫ বছরের বেশি বয়সিদের অনেকেই বুথে না গিয়ে বাড়ি বসে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 25, 2025, 01:53 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোট নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের, পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ না হলে EVM-এ হাত নয়...

রাজীব চক্রবর্তী: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের (2024 Loksabha Election) ভোট গণনার সময় পোস্টাল ব্যালট (Postal Ballot) নাকি ইভিএম (EVM), কোনটির ফল আগে জানা যাবে? এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (National Election Commission) কাছে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারির দাবি জানিয়েছিল কংগ্রেস-সহ একাধিক বিরোধী দল।

Add Zee News as a Preferred Source

পোস্টাল ব্যালট বরাবর প্রথমে গণনা হয়ে থাকে। বুথ ভিত্তিক গণনা শেষে রিটার্নিং অফিসার প্রথমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করতেন। তারপর শুরু হত পেপার ব্যালাট বা এখনকার ইভিএমে ভোট গণনা। ২০১৯-এ নির্বাচন কমিশন গণনা শুরুর দিন কয়েক আগে নিয়ম বদল করে পোস্টাল ব্যালট এবং ইভিএম, দুটিরই গণনা এক সঙ্গে শুরু করতে বলে। 

দেখা যায়, বহু গণনা কেন্দ্র ইভিএমে গণনার ফল প্রকাশ করে দিয়েছে। তখনও অন্যত্র পোস্টাল ব্যালট গণনা শেষ হয়নি। এ নিয়ে গণনায় অনেক জায়গায় জটিলতা দেখা দেয়। বিরোধীদের দাবি, বহু গণনা কেন্দ্রে বিজেপি এই সুযোগে কারচুপি করেছে।

বিরোধীরা দাবি করে, পোস্টাল ব্যালট এবং ইভিএমের গণনা আগের মতোই পৃথক করা হোক। অর্থাৎ পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ করে তারপর ইভিএমের গণনা করা হোক। যদি দুটি এক সঙ্গেই শুরু করতে হয়, তাহলে পোস্টাল ব্যালটের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ইভিএমের রেজাল্ট যেন না জানানো হয়।

কমিশন আগেরবার জানিয়েছিল সময় বাঁচাতেই তারা পোস্টাল ও ইভিএমের ভোট গণনা একই সময় শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বিরোধীদের দাবি মতো পোস্টাল ব্যালটের ফল আগে ঘোষণার নির্দেশিকা দেয়।

তাই এবছর ভোটগণনা নিয়ে আরও এক সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। পোস্টাল ব‍্যালট গোণা শেষ হলে তবেই সেকেন্ড লাস্ট ইভিএম গণনা শুরু হবে, সিদ্ধান্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। সাধারণভাবে গণনার দিন সকাল ৮টায় শুরু হয় পোস্টাল ব্যালট গোণার কাজ এবং ৮:৩০শে শুরু হয় ইভিএম গণনা। 

এতদিন পর্যন্ত পোস্টাল ব‍্যালট গণনা কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা না দেখেই চলত ইভিএমের গণনা। কিন্তু গত কয়েক বছরে পোস্টাল ব্যালটের সংখ‍্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ফলে, কমিশন এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না যে পোস্টাল ব‍্যালট গণনা শেষ হওয়ার আগেই ইভিএমে গণনা শেষ হয়ে যেতে পারে কোথাও কোথাও। 

সেই সম্ভাবনা এড়াতেই এবার এ হেন সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।

আরও পড়ুন: Pahalgaon Terror Attack: বিরাট সাফল্য! পহেলগাঁওয়ের নৃশংস জঙ্গিরা আশ্রয় পেয়েছিল যার মদতে, অবশেষে জালে সেই কালপ্রিট...

আরও পড়ুন: Rajasthan dangerous case: অবিশ্বাস্য! ঠোঁটে ফেভিকুইক আর মুখে পাথর গুঁজে সীতাকুণ্ডের পাশেই সদ্যোজাতকে পুঁতল মা, তারপরও...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Assembly Election 2026West Bengal Assembly Election 2026Election countingEVMPostal BallotElection Commission
পরবর্তী
খবর

Bongaon Crime: বাতকর্ম করলি কেন? বুকে একের পর এক ঘুষি, দাদার হাতে খুন হয়ে গেল কিশোর...
.

পরবর্তী খবর

Incense Smoke causing Health Risks: ধুপকাঠির ধোঁয়ায় শান্তি নয়, ফুসফুসে জমছে বিষ! সিগারেটে...