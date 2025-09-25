West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোট নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের, পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ না হলে EVM-এ হাত নয়...

West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোট নিয়ে বড় ঘোষণা কমিশনের, পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ না হলে EVM-এ হাত নয়...
Election Commission: সব কেন্দ্রেই পোস্টাল ব্যালট গণনায় বেশি সময় লাগে। কারণ, ৮৫ বছরের বেশি বয়সিদের অনেকেই বুথে না গিয়ে বাড়ি বসে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেন।
রাজীব চক্রবর্তী: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের (2024 Loksabha Election) ভোট গণনার সময় পোস্টাল ব্যালট (Postal Ballot) নাকি ইভিএম (EVM), কোনটির ফল আগে জানা যাবে? এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের (National Election Commission) কাছে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারির দাবি জানিয়েছিল কংগ্রেস-সহ একাধিক বিরোধী দল।
পোস্টাল ব্যালট বরাবর প্রথমে গণনা হয়ে থাকে। বুথ ভিত্তিক গণনা শেষে রিটার্নিং অফিসার প্রথমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করতেন। তারপর শুরু হত পেপার ব্যালাট বা এখনকার ইভিএমে ভোট গণনা। ২০১৯-এ নির্বাচন কমিশন গণনা শুরুর দিন কয়েক আগে নিয়ম বদল করে পোস্টাল ব্যালট এবং ইভিএম, দুটিরই গণনা এক সঙ্গে শুরু করতে বলে।
দেখা যায়, বহু গণনা কেন্দ্র ইভিএমে গণনার ফল প্রকাশ করে দিয়েছে। তখনও অন্যত্র পোস্টাল ব্যালট গণনা শেষ হয়নি। এ নিয়ে গণনায় অনেক জায়গায় জটিলতা দেখা দেয়। বিরোধীদের দাবি, বহু গণনা কেন্দ্রে বিজেপি এই সুযোগে কারচুপি করেছে।
বিরোধীরা দাবি করে, পোস্টাল ব্যালট এবং ইভিএমের গণনা আগের মতোই পৃথক করা হোক। অর্থাৎ পোস্টাল ব্যালট গোনা শেষ করে তারপর ইভিএমের গণনা করা হোক। যদি দুটি এক সঙ্গেই শুরু করতে হয়, তাহলে পোস্টাল ব্যালটের ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ইভিএমের রেজাল্ট যেন না জানানো হয়।
কমিশন আগেরবার জানিয়েছিল সময় বাঁচাতেই তারা পোস্টাল ও ইভিএমের ভোট গণনা একই সময় শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বিরোধীদের দাবি মতো পোস্টাল ব্যালটের ফল আগে ঘোষণার নির্দেশিকা দেয়।
তাই এবছর ভোটগণনা নিয়ে আরও এক সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। পোস্টাল ব্যালট গোণা শেষ হলে তবেই সেকেন্ড লাস্ট ইভিএম গণনা শুরু হবে, সিদ্ধান্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। সাধারণভাবে গণনার দিন সকাল ৮টায় শুরু হয় পোস্টাল ব্যালট গোণার কাজ এবং ৮:৩০শে শুরু হয় ইভিএম গণনা।
এতদিন পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট গণনা কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা না দেখেই চলত ইভিএমের গণনা। কিন্তু গত কয়েক বছরে পোস্টাল ব্যালটের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ফলে, কমিশন এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না যে পোস্টাল ব্যালট গণনা শেষ হওয়ার আগেই ইভিএমে গণনা শেষ হয়ে যেতে পারে কোথাও কোথাও।
সেই সম্ভাবনা এড়াতেই এবার এ হেন সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।
