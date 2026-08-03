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বাংলায় করোনার টেস্টিংয়ে বিরাট জালিয়াতি! তদন্তের নির্দেশ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের

Corona Testing: ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৫৩,২০৩টি Rapid Antigen Test করা হয় মাত্র ২৬ জন চিকিৎসককে দিয়ে। অথচ একই দিনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অফিসিয়াল হেল্থ বুলেটিন অনুযায়ী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট পরীক্ষা হয়েছিল মাত্র ৭১,৭৯২টি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 03, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:26 PM IST
বাংলায় করোনার টেস্টিংয়ে বিরাট জালিয়াতি! তদন্তের নির্দেশ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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