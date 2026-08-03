/বাংলায় করোনার টেস্টিংয়ে বিরাট জালিয়াতি! তদন্তের নির্দেশ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের

অয়ন শর্মা: করোনা কিট নিয়ে জালিয়াতি এবং অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দিয়ে মেগা কোভিড-১৯ টেস্টিং ড্রাইভ চালানোর অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবার নড়েচড়ে বসল NMC বা ন্যাশনাল মেডিক্যাল। চিঠি পাঠিয়ে তদন্তের নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলকে। মেগা কোভিড-১৯ টেস্টিং ড্রাইভ সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের (NMC) এথিক্স অ্যান্ড মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বোর্ড (EMRB)। অভিযোগের সরাসরি নিষ্পত্তি না করে বিষয়টি তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল (WBMC)-এর কাছে পাঠিয়েছে কমিশন।
সোমবার EMRB-এর এথিক্স সেকশন থেকে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলকে পাঠানো এক ই-মেলে জানানো হয়েছে, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে পেশাগত অসৎ আচরণের অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত। এই প্রসঙ্গে Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002-এর ৮.২ নম্বর ধারার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কাউন্সিলকে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে এবং অভিযুক্ত চিকিৎসককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে চিকিৎসকের নাম মেডিক্যাল রেজিস্টার থেকে অপসারণের ক্ষমতাও রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের রয়েছে।
এই ঘটনায় মূল অভিযোগ, করোনা কিট ও টেস্ট নিয়ে জালিয়াতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং মেডিকেল অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের। রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববি। অভিযোগ, ১২ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলায় মাত্র ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ৫৩,২০৩টি Rapid Antigen Test (RAT) সম্পন্ন করার দাবি করা হয়েছিল মাত্র ২৬ জন চিকিৎসককে দিয়ে। পজিটিভিটি রেট দেখানো হয়েছিল মাত্র ২.৩১%।
অথচ, একই দিনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অফিসিয়াল হেল্থ বুলেটিন অনুযায়ী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট পরীক্ষা হয়েছিল মাত্র ৭১,৭৯২টি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই জন ২৬ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ঠিকমতো করোনা টেস্ট না করা ও সঠিক দায়িত্ব না পালনে অভিযোগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার CMOH এবং BMOH-দের বিরুদ্ধেও অভিযোগ।
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