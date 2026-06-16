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Sudip Banerjee: নয়না কি আদৌ মমতা শিবিরে? স্পষ্ট করে দিলেন সুদীপ

Sudip Banerjee: রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিধানসভাতেও একটা আলোচনা চলছে

Edited By:Sekender Abu Zafar
Published: Jun 16, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:57 PM IST
Sudip Banerjee: নয়না কি আদৌ মমতা শিবিরে? স্পষ্ট করে দিলেন সুদীপ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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নয়না কি আদৌ মমতা শিবিরে? স্পষ্ট করে দিলেন সুদীপ
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