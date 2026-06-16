/Sudip Banerjee: নয়না কি আদৌ মমতা শিবিরে? স্পষ্ট করে দিলেন সুদীপ

রাজীব চক্রবর্তী: আগামী ২০ জুলাই সংসদে অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার আগেই ঘরে গোছানোর কাজ অনেকটাই এনিয়ে নিয়ে চলেছে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া সাংসদরা। অধিবেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না সুদীপ বন্দ্য়োপাধ্যায়-কাকলি ঘোষ দস্তিদারদের জন্য পৃথক বসার জায়গা দেওয়া হয় কিনা। এনিয়ে এবার বিস্তারিত জানালেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের সংখ্যা কত? এনিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কারণ দল বিরোধী আইন থেকে বাঁচতে গেলে চাই দুই তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন। বর্তমানে তাঁরা অবশ্য ন্য়াশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অব ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়েছেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। সংসদদের বিষয় একরকম, বিধায়কদের বিষয় অন্যরকম। রচনা বন্দ্যোপাধ্য়ায় স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছেন। আমাদের সংখ্য়াটা ২০। কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা বাকি কাজ দেখে নেবেন।
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল বিদ্রোহীদের শিবিরে যোগ দেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে তাঁর স্ত্রী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় কী করবেন? গতকাল এনিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করেছে কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'কয়েকদিন আগে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, সিআইডি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছে। তুমি কোথায়? আমি বললাম, ওখানেই রয়েছি। সেকথা শুনে উনি বললেন, 'নয়নাও ওখানে যাচ্ছে'। আমি ও মদন মিত্র নয়নাদির জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। তার ৪ দিন পর দেখলাম নয়নাদি দিদির বাড়িতে এলেন না, তার বদলে সুদীপদা নিজে দিল্লিতে বিজেপি নেতার বাড়িতে পৌঁছে গেলেন।' কুণালের ওই খোঁচার জবাব দিয়েছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, নয়না বন্দ্যোপাধ্য়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন।
অন্যদিকে, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়ে দিয়েছেন, মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ছেড়ে কোথাও যাব না। উনি তাড়িয়ে দিলে অনাথ হয়ে ঘুরব। কিন্তু ওনাকে আমি নিজে থেকে ছাড়ব না। সুদীপ বন্দোপাধ্যায় কী করেছেন সেটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কোনদিনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাব না। যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে সিআইডি গিয়েছিল সেদিন আমি রওনা দিয়েছিলাম কালীঘাটের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তা জ্যাম ছিল আমি পৌঁছানোর আগেই সিআইডি বেরিয়ে যায় কালীঘাটের বাড়ি থেকে। গাড়ি ঘুরিয়ে আমি বাড়ি ফিরে আসি কারণ আমার জ্বর ছিল।
রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিধানসভাতেও একটা আলোচনা চলছে। দলনেতা হিসেবে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বিধানসভার সকলের সঙ্গে কথা বলব। সংসদে নিয়ম আলাদা। দুই তৃতীয়াংশ নেতা চলে গেলে সেটাকে ধোঁকা বলা হয় না। আমি যখন কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়েছিলাম তখন পদত্যাগ করেই গিয়েছিলাম। তৃণমূলের কিছু বলার থাকলে তাহলে তারা স্পিকারের কাছ থেকে সময় নিয়ে দেখা করুক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)