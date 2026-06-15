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Nationalist Citizens Party of India: 'আমাদের না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে...'! TMC বিদ্রোহীদের যোগদানে বিক্ষুদ্ধ NCPI প্রেসিডেন্ট? কী বলছেন তিনি?

NCPI President Shantanu Sen: তৃণমূলের ২০ জন বিক্ষুব্ধ সদস্যকে দলে নেওয়া নিয়ে প্রতিষ্ঠাতা শান্তনু দে দল বিক্রির বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কর্মীদের দেওয়া কড়া শর্ত মানলে তবেই বিদ্রোহীদের দলে নেওয়া হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:36 AM IST
Nationalist Citizens Party of India: 'আমাদের না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে...'! TMC বিদ্রোহীদের যোগদানে বিক্ষুদ্ধ NCPI প্রেসিডেন্ট? কী বলছেন তিনি?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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