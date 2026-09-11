মৃত্যদূতের মতো সেই হড়পা যেদিন এল সেদিন 'সকাল ৯ টা নাগাদ চিনা সীমান্ত কর্তৃপক্ষ...', বিরাট দাবি শুভ্রাংশুর!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হড়পা বানের পর ১৪ দিন পার। নেপালে বেড়াতে গিয়ে এখনও নিখোঁজ স্ত্রী। আদৌ কি বেঁচে আছেন? ফেসবুক পোস্টে এবার শুভ্রাংশু রায় লিখলেন, 'সম্প্রতি পাওয়া কিছু প্রতিবেদন আমাদের জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে। যা জরুরি ভিত্তিতে সরকারিভাবে যাচাই করা প্রয়োজন'।
শুভ্রাংশু লিখেছেন, 'বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে যে চীনা সীমান্ত কর্তৃপক্ষ সকাল আনুমানিক ৯:০০টার দিকে চেকপয়েন্ট বন্ধ করে দেয় এবং বেশ কয়েকটি দলকে নিরাপদ অভ্যন্তরীণ সামরিক বা উদ্ধার শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যায়'। তাঁর মতে, 'তিব্বত সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা এবং ক্ষতিগ্রস্ত নেটওয়ার্কের কারণে, সেখানে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিরা হয়তো নিরাপদে আছেন, কিন্তু ফোন বা ইন্টারনেট যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন'।
বিদেশমন্ত্রকের কাছে মুকুলপুত্রের 'বিনীত অনুরোধ', 'এই বিষয়ে চিনের বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলুন। আমাদের পরিবারের সদস্যরা সীমান্ত পেরিয়ে কোনও শিবিরে আছেন, তা যাচাই করা হলে ৩২ পরিবার চরম স্বস্তি পাবে'।
এর আগে, গতকাল বৃহস্পতিবার ফেসবুকে পোস্টে ভ্রমণ সংস্থাকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন শুভ্রাংশু। লিখেছিলেন,'আমার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় 'চলো যাই' ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে নেপালে গিয়েছিল। নেপালে পৌঁছনোর পর দায়িত্ব নেয় 'সম্রাট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস' এবং তিব্বত সীমান্তে দায়িত্ব নেয় 'লাসা' বলে একটি চিনা ভ্রমণ সংস্থা। এই বিষয়ে অন্য কোনও পরিবারের সদস্যরা অবগত থাকলেও আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা নেই যে, কোন কোন ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভ্রমণের চুক্তি হয়েছিলো। আর এখন সবাই তার সঙ্গে কিছু মিডিয়া বলছে যে পর্যটকরা এখন আর জীবিত নেই'।
শুভ্রাংশুর কথায়, 'তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পর্যটকদের বেঁচে না থাকার প্রচার সত্য, তাহলে 'সম্রাট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস' এবং শেষ পর্যন্ত 'লাসা'র কি কথোপকথন হয়েছিল, তার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনা উচিত। এই দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে 'চলো যাই' সংস্থাকে। সম্রাট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসের যে বাসটির কথা বলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে সেটির সত্যতা যাচাই করতে বাসে থাকা প্রত্যেকের পাসপোর্ট ও ছবি সামনে আনা হোক'।
একাই ঘুরতে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল রওনা হন তিনি। ২৫ তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয় শুভ্রাংশুর। পরের দিন ২৬ তারিখ সকালে নেপালে চিন-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। নানাভাবে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
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