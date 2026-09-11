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মৃত্যদূতের মতো সেই হড়পা যেদিন এল সেদিন 'সকাল ৯ টা নাগাদ চিনা সীমান্ত কর্তৃপক্ষ...', বিরাট দাবি শুভ্রাংশুর!

Mukul Roy daughter-in-law missing:  বিদেশমন্ত্রকের কাছে মুকুলপুত্রের 'বিনীত অনুরোধ',  'এই বিষয়ে চিনের বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলুন। আমাদের পরিবারের সদস্যরা সীমান্ত পেরিয়ে কোনও শিবিরে আছেন, তা যাচাই করা হলে ৩২ পরিবার চরম স্বস্তি পাবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:43 PM IST
মৃত্যদূতের মতো সেই হড়পা যেদিন এল সেদিন 'সকাল ৯ টা নাগাদ চিনা সীমান্ত কর্তৃপক্ষ...', বিরাট দাবি শুভ্রাংশুর!
Image Credit: বড় দাবি শুভ্রাংশুর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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