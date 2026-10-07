নেপালে বন্ধ উদ্ধার! ফেরার আশা নেই শর্মিষ্ঠার? 'এখন তর্কের খাতিরে...' শুভ্রাংশুর পোস্টে নয়া জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে সেই ভয়ংকর হড়পা বানের পর কেটে গিয়েছে একমাসেরও বেশি সময়। কোথায় হারিয়ে গেলেন মুকুল রায়ের পুত্রবধূ? আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার অভিযান করে দিয়েছে নেপাল সরকার। ফলে উদ্বেগ আরও বেড়েছে পরিবারের।
ফেসবুকে পোস্টে 'মনের কিছু প্রশ্ন ও ভারত সরকারের কাছে জিজ্ঞাস্য'-র কথা জানিয়েছেন শুভ্রাংশু। তিনি লিখেছেন, 'আমার ব্যক্তিগত মত এখানে চীন,বেজিং,নেপাল ও ভারতীয় দূতাবাস কে কাজে লাগিয়ে খালি চিঠি আদান প্রদানই হবে কিন্তু সঠিক তথ্য জানা যাবে না'।
একাই ঘুরতে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল রওনা হন তিনি। ২৫ তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয় শুভ্রাংশুর। পরের দিন ২৬ তারিখ সকালে নেপালে চিন-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। নানাভাবে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
আদৌ কি বেঁচে আছেন? ফেসবুকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন শুভ্রাংশু। ভিডিয়োটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের। দেখা গিয়েছিল, এক সাংবাদিক নেপাল বিপর্যয়ে ৫০০ ভারতীয় পুর্নার্থীদের আটকে পড়া ও উদ্ধারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। জবাব চিনের তরফে থেকে জানানো হচ্ছে, বিষয়টি তাঁরা দেখছেন'। ভারত সরকারের কাছে শুভ্রাংশুর আর্জি জানিয়েছিলেন, 'অনুগ্রহ করে এই খবরগুলোর সত্যতা যাচাই করুন এবং আমাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে একটি সরকারিভাবে কিছু জানান'।
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