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নেপালে বন্ধ উদ্ধার! ফেরার আশা নেই শর্মিষ্ঠার? 'এখন তর্কের খাতিরে...' শুভ্রাংশুর পোস্টে নয়া জল্পনা

Mukul Roy daughter-in-law missing:  নেপালে সেই ভয়ংকর হড়পা বানের পর কেটে গিয়েছে একমাসেরও বেশি সময়।  আনুষ্ঠানিকভাবে এবার উদ্ধার অভিযান করে দিল নেপাল সরকার। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 07, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:51 PM IST
নেপালে বন্ধ উদ্ধার! ফেরার আশা নেই শর্মিষ্ঠার? 'এখন তর্কের খাতিরে...' শুভ্রাংশুর পোস্টে নয়া জল্পনা
Image Credit: ফেরার আশা নেই শর্মিষ্ঠার?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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