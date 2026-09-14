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অবশেষে খোঁজ মিলল মুকুল রায়ের পুত্রবধূর? স্ত্রীর 'খবর' জানালেন শুভ্রাংশু নিজেই!

Mukul Roy daughter-in-law missing:  'কোনও অতিরঞ্জন খবর পরিবেশন করবেন না। আমি আবারও বলছি আমার এখনও বিশ্বাস যে, এই ৩২ জন ভালো আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের কারও সাথে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:17 PM IST
অবশেষে খোঁজ মিলল মুকুল রায়ের পুত্রবধূর? স্ত্রীর 'খবর' জানালেন শুভ্রাংশু নিজেই!
Image Credit: অবশেষে খোঁজ মিলল মুকুল রায়ের পুত্রবধূর?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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