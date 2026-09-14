অবশেষে খোঁজ মিলল মুকুল রায়ের পুত্রবধূর? স্ত্রীর 'খবর' জানালেন শুভ্রাংশু নিজেই!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে হড়পা বানের পর ১৭ দিন পার। অবশেষে খোঁজ মিলল মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠার? ছড়িয়ে পড়েছে ভুয়ো খবর! ফেসবুকে পোস্টে 'সমস্ত সংবাদমাধ্যম'কে শুভ্রাংশু রায়ের অনুরোধ, 'কোনও অতিরঞ্জন খবর পরিবেশন করবেন না'।
ফেসবুক পোস্টে শুভ্রাংশ লিখেছেন, 'আমি আবারও বলছি আমার এখনও বিশ্বাস যে, এই ৩২ জন ভালো আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের কারও সাথে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছে। আশা করি, আমার এই বিনীত অনুরোধ আপনারা যথাযথ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন'।
নেপালে বেড়াতে গিয়ে এখনও নিখোঁজ শুভ্রাংশুর স্ত্রী, মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা। আদৌ কি বেঁচে আছেন? গতকাল রবিবারই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন শুভ্রাংশু। ভিডিয়োটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের। দেখা যাচ্ছে, এক সাংবাদিক নেপাল বিপর্যয়ে ৫০০ ভারতীয় পুর্নার্থীদের আটকে পড়া ও উদ্ধারের বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। জবাব চিনের তরফে থেকে জানানো হচ্ছে, বিষয়টি তাঁরা দেখছেন'। ভারত সরকারের কাছে শুভ্রাংশুর আর্জি জানিয়েছিলেন, 'অনুগ্রহ করে এই খবরগুলোর সত্যতা যাচাই করুন এবং আমাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে একটি সরকারিভাবে কিছু জানান'।
একাই ঘুরতে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল রওনা হন তিনি। ২৫ তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয় শুভ্রাংশুর। পরের দিন ২৬ তারিখ সকালে নেপালে চিন-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। নানাভাবে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
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