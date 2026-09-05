ছেলের কাছে আমেরিকায় আর যাওয়া হল না! 'কোনও আশা নেই', নেপাল গিয়ে মায়ের খোঁজে রক্তের নমুনা দিলেন শিপ্রা পাটারির ছেলে

বিধান সরকার: সব ঠিক থাকলে কাল বাড়ি ফেরার কথা ছিল। ফিরেই ছেলের কাছে আমেরিকা যাওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু নিয়তির বিধান! সেই ছেলেই মাকে খুঁজতে ফিরে এল। মায়ের খোঁজে ছুটল নেপালে। সেখানে গিয়ে দেখল ক্ষীণ আশাও আর নেই। শেষে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়ে বাড়ি ফিরছে চন্দননগরের শিপ্রা পাটারির দুই ছেলে।
নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান বিপর্যয়। মানসসরোবর দর্শনে গিয়ে ভেসে গিয়েছেন চন্দননগর হরিদ্রাডাঙার বাসিন্দা শিপ্রা রায় পাটারি। বিপর্যয়ের পর ১১ দিন অতিবাহিত। কিন্তু এখনও কোনও খোঁজ নেই শিপ্রা পাটারির। যে ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে প্রাক্তন শিক্ষিকা শিপ্রা পাটারি নেপালে গিয়েছিলেন, সেই পর্যটক দলের সবাই নিখোঁজ রয়েছেন। শিপ্রা দেবীর বড় ছেলে নিলয় আমেরিকায় থাকেন। মায়ের খোঁজ করতে তিনি চন্দননগর ফেরেন। গত ২ সেপ্টেম্বর নেপালে যান ভাই অনিককে নিয়ে। নেপালে গিয়ে প্রথমে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর হাসপাতালগুলোতে খোঁজ করেন। কিন্তু কোথাও কোনও আশা না পেয়ে, শেষে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা দিয়ে বাড়ি ফিরছেন দুই ভাই।
নেপাল থেকেই কথা বলেন কাকা বাবলু পাটারির সঙ্গে। নেপালের ভয়ঙ্কর ছবি দেখে তারা আঁতকে ওঠেন। তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে কাদাজলের স্রোত। গোটা গ্রাম, বাড়িঘর সব ভেসে গিয়েছে। চিহ্নমাত্র নেই। বাবলু পাটারি জানান, বড় দাদা রবীন্দ্রনাথ পাটারি ও বউদি শিপ্রা পাটারি দুজনেই অবসরপ্রাক্ত স্কুলশিক্ষক। এক ছেলে আমেরিকায় থাকে। আরেকজন বাইরে বাইরে চাকরি করত। বছর দুয়েক হল চন্দননগর ফিরেছে। কৈলাস মানসসরোবরে যাওয়ার কথা ছিল দাদা, বউদি দুজনেরই। দাদা বয়সের কারণে ছাড়পত্র পায়নি। বউদি তাই বলেছিল, তাহলে আর যাবে না। কিন্তু দাদা-ই বলেছিল যেতে। নেপাল থেকে ফিরে ছেলে নিলয়ের কাছে আমেরিকায় যাওয়ার কথা ছিল দুজনেরই। সেটা আর হল না। দুজনেই বেড়াতে খুব ভালোবাসত। বছরে বেশ কয়েকবার বেড়াতে যেত।
বাবলু পাটারি আরও বলেন, যখন নেপালে বিপর্যয়ের ছবি দেখলাম, ভয় পেয়ে যাই। তবু ভেবেছিলাম হয়তো কিছু একটা মিরাক্যল হলেও হতে পারে। কিন্তু ভাইপোরা নেপালের ওই জায়গা দেখে বলল, "কোনও আশা নেই। একজন মানুষ না, বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। পরিজনরা যাচ্ছে খোঁজ করছে। হাসপাতাল পুলিস মর্গে ছবি টাঙানো আছে। সেগুলো দেখছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার আর কান্না ছাড়া কিছু নেই।"
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