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ছেলের কাছে আমেরিকায় আর যাওয়া হল না! 'কোনও আশা নেই', নেপাল গিয়ে মায়ের খোঁজে রক্তের নমুনা দিলেন শিপ্রা পাটারির ছেলে

Nepal flood missing: দাদা বয়সের কারণে ছাড়পত্র পায়নি। বউদি তাই বলেছিল, তাহলে আর যাবে না। কিন্তু দাদা-ই বলেছিল যেতে। নেপাল থেকে ফিরে ছেলে নিলয়ের কাছে আমেরিকায় যাওয়ার কথা ছিল দুজনেরই। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 05, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:57 PM IST
ছেলের কাছে আমেরিকায় আর যাওয়া হল না! 'কোনও আশা নেই', নেপাল গিয়ে মায়ের খোঁজে রক্তের নমুনা দিলেন শিপ্রা পাটারির ছেলে
Image Credit: শিপ্রা পাটারি (বাঁদিকে), বাবলু পাটারি (ডানদিকে)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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