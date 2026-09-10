Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে, ডিপি বদলে লিখছেন শুভ্রাংশু, নেপালে নিখোঁজদের নিয়ে বড় দাবি মুকুলপুত্রের

'অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে,' ডিপি বদলে লিখছেন শুভ্রাংশু, নেপালে নিখোঁজদের নিয়ে বড় দাবি মুকুলপুত্রের

Mukul Roy daughter-in-law missing:  'এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে কিছু মিডিয়া নিজেদের টি. আর. পি. বৃদ্ধি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে পাশাপাশি ভ্রমণ সংস্থা ও তাদের আধিকারিকরা এই ঘটনা থেকে নিজেদের দায়িত্বপালন থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে ব্যস্ত'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 10, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:37 PM IST
'অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে,' ডিপি বদলে লিখছেন শুভ্রাংশু, নেপালে নিখোঁজদের নিয়ে বড় দাবি মুকুলপুত্রের
Image Credit: নেপালে নিখোঁজদের নিয়ে বড় দাবি মুকুলপুত্রের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে বড় বদল আনছে নবান্ন
2
3
4
5