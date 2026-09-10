'অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে,' ডিপি বদলে লিখছেন শুভ্রাংশু, নেপালে নিখোঁজদের নিয়ে বড় দাবি মুকুলপুত্রের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে নিখোঁজ স্ত্রী। হড়পা বানের পর ১৩ দিন কেটে গিয়েছে। ফেসবুকে ডিপি বদলের পর এবার শুভাংশু রায় লিখলেন, 'একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হচ্ছে। নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় (হড়পা বান) ও তার পরবর্তী সময়ের ঘটনা সম্পর্কে সবাই অবগত। এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে কিছু মিডিয়া নিজেদের টি. আর. পি. বৃদ্ধি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে পাশাপাশি ভ্রমণ সংস্থা ও তাদের আধিকারিকরা এই ঘটনা থেকে নিজেদের দায়িত্বপালন থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে ব্যস্ত'।
শুভ্রাংশু দাবি, আমার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায় 'চলো যাই' ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে নেপালে গিয়েছিল। নেপালে পৌঁছনোর পর দায়িত্ব নেয় 'সম্রাট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস' এবং তিব্বত সীমান্তে দায়িত্ব নেয় 'লাসা' বলে একটি চিনা ভ্রমণ সংস্থা। এই বিষয়ে অন্য কোনও পরিবারের সদস্যরা অবগত থাকলেও আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা নেই যে, কোন কোন ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভ্রমণের চুক্তি হয়েছিলো। আর এখন সবাই তার সঙ্গে কিছু মিডিয়া বলছে যে পর্যটকরা এখন আর জীবিত নেই'।
শুভ্রাংশুর কথায়, 'তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পর্যটকদের বেঁচে না থাকার প্রচার সত্য, তাহলে 'সম্রাট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস' এবং শেষ পর্যন্ত 'লাসা'র কি কথোপকথন হয়েছিল, তার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনা উচিত। এই দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে 'চলো যাই' সংস্থাকে। সম্রাট ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসের যে বাসটির কথা বলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে সেটির সত্যতা যাচাই করতে বাসে থাকা প্রত্যেকের পাসপোর্ট ও ছবি সামনে আনা হোক'। তাঁর 'বিশ্বাস', 'এই ৩২ জনই সুস্থ আছেন চীন তিব্বত সীমান্তের কোনও এক অজানা জায়গায়। অন্যভাবে কেউ নেবেন না বিপর্যয় আছড়ে পড়ার পর থেকে ওদের ইমিগ্রেশন এই পুরো সময়টা আমরা সকলে একটা গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছি এখনও পর্যন্ত'।
এর আগে, মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলের ডিসপ্লে ছবি (ডিপি) বদলে ফেলেন শুভ্রাংশু। স্ত্রীর সঙ্গে সাদা-কালো' ছবি দেন। তাহলে কি সব শেষ? শুরু জল্পনা। এবার দীর্ঘ পোস্ট বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মুকুল রায়ের ছেলে।
একাই ঘুরতে গিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে নেপাল রওনা হন তিনি। ২৫ তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে শেষবার কথা হয় শুভ্রাংশুর। পরের দিন ২৬ তারিখ সকালে নেপালে চিন-তিব্বত সীমান্তে আছড়ে পড়ে হড়পা বান। তারপর থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ নেই শুভ্রাংশুপত্নী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের। নানাভাবে চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
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