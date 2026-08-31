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কাঠমান্ডুতে দেখেছিলেন মুকুল রায়ের পুত্রবধূকে! তারপর যা হল... সবটা জানালেন সিউড়ির সন্দীপ

Mukul Roy daughter-in-law missing: 'শর্মিষ্ঠাদের দলটি ভিসা পেয়ে দিয়েছিল। ফলে একদিন আগেই তাঁরা রওনা দেন। ফলে ২৫ তারিখেই চিন সীমান্তের কাছে ইমিগ্রেশন পয়েন্টে পৌঁছে যান শর্মিষ্ঠারা'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:07 AM IST
কাঠমান্ডুতে দেখেছিলেন মুকুল রায়ের পুত্রবধূকে! তারপর যা হল... সবটা জানালেন সিউড়ির সন্দীপ
Image Credit: নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের বউমা।

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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