/কাঠমান্ডুতে দেখেছিলেন মুকুল রায়ের পুত্রবধূকে! তারপর যা হল... সবটা জানালেন সিউড়ির সন্দীপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে নিখোঁজ মুকুল রায়ের বউমা। তিন দিন পার। কোথায় তিনি? হাওড়া থেকে শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ের সঙ্গে একই ট্রেনে কাঠমাণ্ডু রওনা দিয়েছিলেন বীরভূমের সিউড়ির বাসিন্দা সন্দীপ দেব। সময়ের সামান্য হেরফে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। সন্দীপের দাবি, একদিন আগে বেরিয়ে পড়ায় বড় বিপদে পড়েছেন শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী।
সিউড়ির বাড়িতে বসে সন্দীপ বলেন, '২১ অগাস্ট হাওড়া থেকে মিথিলা এক্সপ্রেসে কাঠমান্জু যাই। ভিসা আসেনি। ভিসা আসলে, ২৩ তারিখ কাঠমান্ডু ঘুরে, ২৪ তারিখ বেরিয়ে যাব। ২৩ তারিখে ভিসা আসেনি। ২৪ তারিখও অপেক্ষায় থেকে, ভিসা আসেনি। ২৫ তারিখে রাতে খবর দেওয়া হল ভিসা এসেছে। ২৬ তারিখে বেরিয়েছি'। জানান, 'কাঠমাণ্ডু থেকে যখন ৫০ থেকে ৫৫ কিমি দূরে, সবাই দেখি বাসের উল্টোদিকে ছুটছে। তারপর দেখি টেউ ছিটকে আসছে। সঙ্গে ড্রাইভার গাড়ি ঘুরে নেয়। আর পাঁচ-সাত মিনিট এগোলেই ডুবে যেতাম। ২ বার ব্রেক নেওয়া বেঁচে গিয়েছি'।
একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে একাই নেপাল গিয়েছিলেন শুভ্রাংশু রায়ের স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়। সন্দীপ জানান, 'শর্মিষ্ঠাদের দলটি ভিসা পেয়ে দিয়েছিল। ফলে একদিন আগেই তাঁরা রওনা দেন। ফলে ২৫ তারিখেই চিন সীমান্তের কাছে ইমিগ্রেশন পয়েন্টে পৌঁছে যান শর্মিষ্ঠারা। হড়পা বানে ওই এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। রাক্ষুসে স্র্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সবকিছু'।
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