Ajodhya Hill: এ এক আদ্যন্ত নতুন দেশ! বরাবরের ক্রাউডপুলার পুরুলিয়ার মুকুটে নতুন পালক, লালপাহাড়ির বনে-বনে...

Ajodhya Hill: এ এক আদ্যন্ত নতুন দেশ! বরাবরের ক্রাউডপুলার পুরুলিয়ার মুকুটে নতুন পালক, লালপাহাড়ির বনে-বনে...
Pollution Free Purulia Ajodhya Hill: রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে বরাবরই নজরকাড়া স্থানে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। পুরুলিয়া বরাবরই ক্রাউডপুলার। এই বনপাহাড়জঙ্গলের টানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমনকি, ভিনরাজ্য থেকেও পর্যটকেরা পুরুলিয়ায় আসেন। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। কিন্তু...
মনোরঞ্জন মিশ্র: অযোধ্যা পাহাড়কে (Ajodhya Hill and Forest Reserve Area) প্লাস্টিকমুক্ত করতে পদক্ষেপ বন দফতরের। অযোধ্যা পাহাড় (Ajodhya Hills) ওঠার দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পড়ে সিরকাবাদ (Sirkabad) এবং মাঠা (Matha)। এবার এই দুই এলাকায় চালু হচ্ছে বন দফতরের (Forest Department) নাকা চেকিং।
আরও পড়ুন: Humayun Kabir Babri Masjid: হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ কি তৈরি হবে? জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে আদালত বলল...
প্লাস্টিক বর্জনের ডাক
প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ জাতীয় জিনিস নিয়ে পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাহাড়ের উপরে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ নিয়ে ধরা পড়লে জরিমানা করবে বন বিভাগ। নেওয়া হতে পারে আইনি পদক্ষেপও। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে প্লাস্টিক বর্জনের সচেতনতার পোস্টার, বসানো হয়েছে ডাস্টবিন।
ক্রাউডপুলার পুরুলিয়া
রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে বরাবরই নজরকাড়া স্থানে থাকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। বরাবরই সে ক্রাউডপুলার। এই পাহাড়ের টানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, এমনকি, ভিন রাজ্য থেকে প্রচুর পর্যটক পুরুলিয়ায় পৌঁছন প্রতিবার। এবারও পৌঁছচ্ছেন। নতুন শীতের আমেজের মধ্য দিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করছেন আট থেকে আশি সকলেই। ঝাঁ চকচকে পাকা রাস্তা, সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিকনিক স্পট। সঙ্গে রয়েছে পুলিস প্রশাসনের নজরদারি। আর কী চাই?
লালপাহাড়ির দেশ
ভিড় জমছে অযোধ্যা পাহাড়ের আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম, বামনি ফলস, টুরগা ফলস, মুরগুমা ড্যাম, উসুলডুংরি, পাখি পাহাড়, লহরিয়া মন্দির-সহ বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলিতে। এসব স্পটে পৌঁছে রীতিমতো আনন্দ উপভোগ করছেন পর্যটকেরা। পাহাড়ের উপরে বসেছে গ্রামীণ মেলাও। ট্যুর-ট্রাভেলের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে চলছে চড়ুইভাতির আয়োজন।
আরও পড়ুন: New Birth Certificate Rule: বার্থ সার্টিফিকেটের নিয়মে বিগ বিগ চেঞ্জ! জানতেই হবে সব মা-বাবাকে, না হলেই ঘোর বিপদ...
দূষণমুক্তির সংকল্প
আর ভিড় বাড়ছে বলেই, দূষণও বাড়ছে মনোরম এই প্রাকৃতিক পরিবেশে। দূষণের কবলে পড়ছে এখানকার পাহাড়-জঙ্গল-নদী। তবে তা এড়াতে সতর্কতাও বাড়ছে বিভিন্ন স্তরে। অযোধ্যা পাহাড়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সদা সচেষ্ট রয়েছে বন দফতর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)