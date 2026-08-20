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ভুঁড়ি চাই-ই চাই! ৪২ ইঞ্চির ভুঁড়ি না হলেই খেলা থেকে 'আউট', ১৮ বছর পর আবার গণপতি ফুটবল ম্যাচ

দীর্ঘ ১৮ বছর পর ফিরল 'গণপতি ফুটবল'। এখানে খেলতে হলে ন্যূনতম ৪০ বছর বয়স এবং ৪২ ইঞ্চির ভুঁড়ি থাকা বাধ্যতামূলক। এমনকি রোনাল্ডো এলেও বাদ পড়বেন! প্রবীণদের মোবাইল আসক্তি দূর করে শারীরিক আনন্দে মাতিয়ে রাখতেই এই মজার টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:41 PM IST
ভুঁড়ি চাই-ই চাই! ৪২ ইঞ্চির ভুঁড়ি না হলেই খেলা থেকে 'আউট', ১৮ বছর পর আবার গণপতি ফুটবল ম্যাচ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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