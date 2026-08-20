ভুঁড়ি চাই-ই চাই! ৪২ ইঞ্চির ভুঁড়ি না হলেই খেলা থেকে 'আউট', ১৮ বছর পর আবার গণপতি ফুটবল ম্যাচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৪২ ইঞ্চির ভুঁড়ি না থাকলে রোনাল্ডোও বাদ! ১৮ বছর পর নব ব্যারাকপুরে ফিরল অভিনব 'গণপতি ফুটবল'। ফুটবল খেলতে হলে সুঠাম শরীর, ক্ষিপ্রতা আর স্ট্যামিনা থাকা চাই— এতদিনের এই চেনা নিয়মকে এক ঝটকায় বদলে দিল উত্তর ২৪ পরগনার নব ব্যারাকপুর। এখানে ফুটবলার হিসেবে মাঠে নামার প্রথম এবং প্রধান যোগ্যতা হল বিশাল এক ভুঁড়ি! ভুঁড়ির বহর কমপক্ষে ৪২ ইঞ্চি না হলে দলে জায়গা তো মিলবেই না, এমনকি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো বা লিওনেল মেসি এলেও এই নিয়ম শিথিল করা হবে না। দীর্ঘ ১৮ বছর পর নব ব্যারাকপুরের চাঁদপুর লেনিনগড়ে ফিরতে চলেছে ঐতিহ্যের 'গণপতি প্রদর্শনী ফুটবল'। মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষ ও প্রবীণদের মধ্যে খেলাধুলার আনন্দ ছড়িয়ে দিতেই এই মজার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
খেলার মূল নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য
প্রতিযোগীর বয়স হতে হবে অন্তত ৪০ বছর বা তার বেশি এবং পেটের ঘের হতে হবে কমপক্ষে ৪২ ইঞ্চি। মাঠে নামানোর আগে আয়োজকেরা খোদ ফিতে নিয়ে মাপবেন খেলোয়ারদের বপু। যাঁর ভুঁড়ির পরিধি বা সাইজ যত বেশি, দলে তাঁর জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল! প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বিজিত দলকে ট্রফি দেওয়ার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ভুঁড়ির অধিকারী 'গণপতি' ফুটবলারকে দেওয়া হবে বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার। ১১ জন করে 'গণপতি' ফুটবলার নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিটি দল। সোদপুর, বিরাটি, ঘোলা, মধ্যমগ্রাম-সহ আশেপাশের এলাকা থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা এই ম্যাচে অংশ নিচ্ছেন।
অতীতের ইতিহাস ও মেজাজ
চাঁদপুর লেনিনগড় শিব মন্দির কমিটির উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে প্রথম শুরু হয়েছিল এই ভুঁড়ি ফুটবল ম্যাচ। টানা ১১ বছর অর্থাৎ ২০০৮ সাল পর্যন্ত চলার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর স্থানীয় লেনিনগড় সুভাষ সংঘের মাঠে ২৩ আগস্ট বিকেল ৪টেয় আবারও আয়োজিত হতে চলেছে এই গণপতি ফুটবল প্রদর্শনী। মাঠ জুড়ে এখন বর্ষার কাদায় জোরকদমে চলছে 'গণপতি'দের মহড়া। গোলের লড়াইয়ের চেয়ে বড় ভুঁড়ির এই প্রদর্শনী ম্যাচ দেখতে এখন থেকেই মুখিয়ে রয়েছেন পুরো এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ!
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