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'নতুন বাংলা- উত্তর প্রদেশ ২.০-কে স্বাগত...'! বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে বিস্ফোরক মহুয়া মৈত্র

Baruipur Incident: বারুইপুর কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিসি এনকাউন্টারে নিহত। সাতসকালে এই খবর রাজ্যজুড়ে তোলপাড়। এই নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:55 AM IST
'নতুন বাংলা- উত্তর প্রদেশ ২.০-কে স্বাগত...'! বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে বিস্ফোরক মহুয়া মৈত্র
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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