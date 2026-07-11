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১,২০০০০ টাকার আবাসে ৬০ হাজারই কাটমানি! নতুন আইনের ভয়ে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ফেরাল তৃণমূল সভাপতির স্ত্রী

Cut-Money Refund in Falta:  আইনের ভয়ে পিছু হটল এলাকা কাঁপানো তৃণমূল নেতা গুরুপদ মণ্ডলের পরিবার ও অনুগামীরা। আবাস যোজনা ও আমফানের ত্রাণ থেকে তোলা কাটমানির নগদ সাড়ে আট লক্ষ টাকা গ্রামবাসীদের হাতে সশরীরে ফেরত দিয়ে গেলেন পলাতক নেতার স্ত্রী।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 11, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:53 AM IST
১,২০০০০ টাকার আবাসে ৬০ হাজারই কাটমানি! নতুন আইনের ভয়ে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ফেরাল তৃণমূল সভাপতির স্ত্রী
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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