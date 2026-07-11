/১,২০০০০ টাকার আবাসে ৬০ হাজারই কাটমানি! নতুন আইনের ভয়ে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ফেরাল তৃণমূল সভাপতির স্ত্রী

নকীবউদ্দিন গাজি: রাজ্যে ‘গুন্ডা দমন আইন’ কার্যকর হওয়ার ঘোষণা হতেই কি তবে কাজ শুরু হয়ে গেল? এমনই এক চাঞ্চল্যকর ও নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থার ভয়ে এবার গ্রামবাসীদের লুঠ করা লাখ লাখ টাকার ‘কাটমানি’ সশরীরে এসে ফেরত দিয়ে গেলেন খোদ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার স্ত্রী ও অনুগামীরা।
ফলতার ত্রাস হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীর খানের নির্দেশে বেলসিং অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি গুরুপদ মণ্ডল ও তার দলবল এলাকায় কয়েক কোটি টাকার কাটমানি ও তোলাবাজির সাম্রাজ্য চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। শুধু ১৮৩ নম্বর বুথ এলাকা থেকেই তোলা হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকা। অবশেষে আইনের খাঁড়ার ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত অঞ্চল সভাপতি গুরুপদ মণ্ডল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। শুক্রবার বেলসিং-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান কাকলি মালিকে সঙ্গে নিয়ে পলাতক নেতার স্ত্রী সুচিত্রা মণ্ডল এবং তাঁর দুই অনুগামী সহদেব মালিক ও দীপঙ্কর মালিক বনহোগলা গ্রামে পৌঁছান। সেখানে গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে হিসাব মিলিয়ে নগদ প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়।
গরিবের আবাসের টাকাতেও থাবা!
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমফান দুর্গতদের ক্ষতিপূরণ থেকে শুরু করে আবাস যোজনার সরকারি অনুদান-- সব কিছুতেই থাবা বসিয়েছিল গুরুপদের সিন্ডিকেট। আবাস যোজনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সরকারি বরাদ্দের মধ্যে কারও কাছ থেকে ২০ হাজার, কারও কাছ থেকে ৩০ হাজার, এমনকি কারও কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নেওয়া হয়েছিল। আমফানে ঘর ভাঙা গরিব মানুষের পাওয়া ২০ হাজার টাকার মধ্যে ১৭ হাজার টাকাই কেড়ে নিয়েছিল এই তোলাবাজরা।
বিজেপি করার অপরাধে ঘরছাড়া ব্যক্তিরাই দেখালেন পথ
এলাকায় স্রেফ বিজেপি করার অপরাধে বেশ কিছু পরিবারকে গ্রামছাড়া করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সম্প্রতি তাঁরা গ্রামে ফিরে সাধারণ গ্রামবাসীদের সংগঠিত করেন। নতুন কঠোর আইনের আবহ তৈরি হতেই তাঁরা এই বিপুল তোলাবাজি ও কাটমানি আদায়ের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
পুলিসি তৎপরতা ও নবঘোষিত কঠোর আইনের চাবুকের ভয়েই কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়ে অভিযুক্তরা। জেল খাটার ভয়ে তড়িঘড়ি পলাতক নেতার পরিবার ও সঙ্গীরা এই টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘদিন পর নিজেদের হকের টাকা ও হাড়ভাঙা খাটুনির সঞ্চয় ফেরত পেয়ে বনহোগলা গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে চওড়া হাসি ফুটেছে। তবে সাড়ে আট লক্ষ টাকা ফেরত মিললেও বাকি কোটি কোটি টাকার কী হবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ফলতার রাজনৈতিক মহলে।
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