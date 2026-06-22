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মদ নিয়ে বিরাট ঘোষণা বাজেটে! অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে বললেন, এখন থেকে কোনওভাবেই...হবে না! এবং কলকাতায়

West Bengal Budget 2026: বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই কেন্দ্রের স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়া নিয়েও জোর জল্পনা ছিলই। দিল্লিতে স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বৈঠক সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। এখান থেকে বেরিয়ে কী করা সম্ভব?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:39 PM IST
মদ নিয়ে বিরাট ঘোষণা বাজেটে! অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করে বললেন, এখন থেকে কোনওভাবেই...হবে না! এবং কলকাতায়
Image Credit: মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর (ফাইল ছবি)।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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