Local Train: নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ এই রুটে ব্যস্ত সময়ে আরও একজোড়া লোকাল...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 25, 2025, 06:34 PM IST
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: আজ থেকেই শুরু হল নতুন লোকালের যাত্রা। যাত্রীদের দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে ২৫ অগাস্ট থেকে কাটোয়া-আহমেদপুর রুটে নতুন এক জোড়া ট্রেন চলাচল শুরু হল। কাটোয়া-আহমেদপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। 

ট্রেনের টাইমটেবিল...

দীর্ঘদিন যাবৎ কাটোয়া থেকে আহমেদপুর যাওয়ার জন্য সকাল ১০টা ৩২-এর পর এই রুটে আর কোনও ট্রেন ছিল না। অন্যদিকে আহমেদপুর থেকে দুপুর ১২টা ৫০-এর পর কাটোয়া আসার কোনও ট্রেন ছিল না। ফলে ভোগান্তির শিকার হতেন সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবার বিকেল ৩টা ৫০-এ কাটোয়া থেকে আহমেদপুরের উদ্দেশে রওনা দিল নতুন ট্রেন। অন্যদিকে আহমেদপুর থেকে কাটোয়ার উদ্দেশে বিকাল ৫টা ৩০-এ ছাড়বে একটি ট্রেন। 

মোট কটি ট্রেন এই রুটে...

এতদিন পর্যন্ত কাটোয়া থেকে সারাদিনে ৩টি ও আহমেদপুর থেকেও ৩টি করে ট্রেন চলত। এখন থেকে কাটোয়া ও অহমদপুর উভয় স্টেশন থেকেই সারাদিনে ৪টি করে ট্রেন চলাচল করবে। কাটোয়া ও আহমেদপুর ছাড়াও এই রুটে রয়েছে আরও অনেকগুলি স্টেশন। নতুন এক জোড়া লোকালের ফলে সেই স্টেশন সংলগ্ন গ্রামগুলিও উপকৃত হবে। নতুন একজোড়া ট্রেন চালু হওয়ায় তাদেরও অনেক সুবিধা হল। 

তবে এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে যেখানে পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূম দুই জেলার যোগাযোগ রয়েছে, সেখানে আরও ট্রেনের দাবি নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ সকলের। এখন দেখার, সময়ের সঙ্গে এই লোকাল আরও বাড়ে কিনা।

