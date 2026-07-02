/নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে নাইট স্পেশাল-সহ একগুচ্ছ নতুন লোকাল চালু পূর্ব রেলের, কখন কোন ট্রেন? দেখে নিন সূচি

অয়ন ঘোষাল: কলকাতা স্টেশনের চাপ কমাতে ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে বড় সিদ্ধান্ত পূর্ব রেলের। বিভিন্ন ট্রেনের সময় এবং গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করা হচ্ছে। একথা জানিয়েছেন শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। এর পাশাপাশি, বারাসত, কৃষ্ণনগর লাইনেও চালু হচ্ছে নতুন ট্রেন। চালু হচ্ছে নাইট স্পেশালও। একনজরে দেখে নিন, কোন রুটে কী পরিবর্তন? কোন রুটে কী নতুন ট্রেন?
কী কী পরিবর্তন?
মাঝেরহাট–টালা নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে।
৩০৪১১ নম্বর ট্রেনটি আর বিবাদী বাগ থেকে নয়, টালা থেকে মাঝেরহাট হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত চলবে।
৩০৩৩৩ নম্বর ট্রেনটি বিবাদী বাগ থেকে ছেড়ে বালিগঞ্জ–কাঁকুড়গাছি হয়ে হাবরার পরিবর্তে বনগাঁ পর্যন্ত চলবে।
৩০১২১ (মাঝেরহাট–নৈহাটি) এবং ৩০৩১২ (বারাসাত–মাঝেরহাট) ট্রেন দুটি সার্কুলার লাইনের পরিবর্তে কাঁকুড়গাছি–বালিগঞ্জ রুটে চলবে।
কয়েকটি অফ-পিক ট্রেনের রুট সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে:
৩০৩৪৬ (বনগাঁ–মাঝেরহাট) বারাসাত পর্যন্ত চলবে।
৩০১২২ (নৈহাটি–বালিগঞ্জ) বিবাদী বাগ পর্যন্ত চলবে।
৩০১১১ নম্বর ট্রেনটি বালিগঞ্জের পরিবর্তে বিবাদী বাগ থেকে ছাড়বে, ফলে অফিসযাত্রীদের জন্য সুবিধা হবে।
অফ-পিক সার্ভিসের মধ্যে থাকছে:
৩০৩১১ (মাঝেরহাট–বারাসাত)
৩০৩৩২ (হাবরা–মাঝেরহাট)
৩০৩৫৩ (মাঝেরহাট–দত্তপুকুর)
বারাসত, হাসনাবাদ ও বারাকপুর লাইনে পরিবর্তন
যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে বিকেল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে বিশেষ কিছু ট্রেনের সময় ও রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন- বিকেল ৪টে ৩৮ মিনিটে বারাসত থেকে একটি নতুন ‘বারাসাত-দমদম ক্যান্টনমেন্ট’ লোকাল চালু হচ্ছে। ব্যস্ত সময়ে হাসনাবাদ লাইনের যাত্রীদের সুবিধার জন্য ৩৩৩১৯ ব্যারাকপুর-হাসনাবাদ লোকালটি এখন থেকে ব্যারাকপুরের বদলে বিকেল ৫টা ২৪ মিনিটে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে ছাড়বে।
কৃষ্ণনগর লাইনে রাতের স্পেশাল
নদিয়াবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লাইনে রাতে স্পেশাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে। রাত ৯টার পর কৃষ্ণনগর যাওয়ার ট্রেন না থাকায় যাত্রীদের সমস্যা হত। তা দূর করতে রাত ১০টা ৮ মিনিটের ৩১৬১৩ শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকালটি এখন থেকে রানাঘাটের বদলে একেবারে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যাবে। একইভাবে, ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটের ৩১৬১৪ রানাঘাট-শিয়ালদহ লোকালটি এখন থেকে রানাঘাটের বদলে ভোর ৫টা ৩৪ মিনিটে কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে।
রানাঘাট-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর
এছাড়া গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ বাড়াতে ৩১৫৮৫ আপ রানাঘাট-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর লোকালটির রুট বাড়িয়ে আমঘাটা পর্যন্ত করা হচ্ছে। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে একটি নতুন ‘আমঘাটা-কৃষ্ণনগর’ লোকালও চালু হচ্ছে। যার ফলে আমঘাটার যাত্রীরা কৃষ্ণনগরে এসে সহজেই শিয়ালদহ বা শান্তিপুরের ট্রেন ধরতে পারবেন। একইসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনেও একাধিক নতুন ট্রেনের ঘোষণা করা হয়েছে।
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