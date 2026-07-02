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নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে নাইট স্পেশাল-সহ একগুচ্ছ নতুন লোকাল চালু পূর্ব রেলের, কখন কোন ট্রেন? দেখে নিন সূচি

New Local trains: বারাসত ও কৃষ্ণনগর লাইনে চালু হচ্ছে নতুন ট্রেন। নতুন ‘আমঘাটা-কৃষ্ণনগর’ লোকাল। মাঝেরহাট-টালাও নতুন ট্রেন। ডায়মন্ড হারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনেও একাধিক নতুন ট্রেনের ঘোষণা।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 02, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:11 PM IST
নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে নাইট স্পেশাল-সহ একগুচ্ছ নতুন লোকাল চালু পূর্ব রেলের, কখন কোন ট্রেন? দেখে নিন সূচি
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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