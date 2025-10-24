English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...

Bengal Weather Update: আজ উত্তরবঙ্গে আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছট পুজোতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় আজ বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের দু এক জেলায় হালকা বৃষ্টি সপ্তাহান্তে । বৃষ্টি বাড়বে আগামী সপ্তাহে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় রোদ ঝলমলে আকাশ।   

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 24, 2025, 10:17 AM IST
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি হারাচ্ছে। এই নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হওয়ার পরে দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের নিম্নচাপের সঙ্গে মিশে যাবে। আরব সাগরেই এই সিস্টেম শক্তিশালী হবে। এর ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা কম।

দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আন্দামান সাগরের ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে এটি আরও শক্তিশালী হবে বলে অনুমান বিজ্ঞানীদের। এই সিস্টেমের ঘূর্ণিঝড় হবার সম্ভাবনা কতটা? আজ অথবা কাল নিম্নচাপ তৈরি হলে সুস্পষ্ট হবে এর গতিপথ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে। প্রভাব পড়বে উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায়। এটি সপ্তাহান্তে পূর্ব ভারত দিয়ে পাস করবে। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সোমবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায়।

দক্ষিণবঙ্গে: 
আজ শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার এবং সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার ছট পুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা।  বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও।

উত্তরবঙ্গ: 

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উইকেন্ডে বৃষ্টি  উত্তরবঙ্গে। মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও মেঘলা আকাশ হবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায়; মূলত দার্জিলিং কালিম্পং পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।

শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। মেঘলা আকাশ বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করে যেতেই শুষ্ক আবহাওয়া।

কলকাতা: 
আজ রোদ ঝলমলে আকাশ। দিনভর পরিষ্কার আকাশ। দক্ষিণা বাতাসের দাপট। সোমবার রাতে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আংশিক মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। মেঘলা আকাশ হতে পারে শহরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সোম বা মঙ্গলবারে।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৮ ডিগ্রি। গতকাল  দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৪ থেকে ৯১ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে: 
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অন্ধপ্রদেশ এবং কর্নাটকের কিছু অংশে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেরল মাহে কঙ্কন গোয়া মধ্য মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাইকাল সংলগ্ন এলাকায়।

