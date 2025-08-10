Bengal Weather Update: নতুন নিম্নচাপের আশঙ্কা! ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা একাধিক জেলায়...উত্তরেও চলবে দুর্যোগ...

Bengal Weather Update: নতুন নিম্নচাপের আশঙ্কা! ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা একাধিক জেলায়...উত্তরেও চলবে দুর্যোগ...
West Bengal Weather Update: আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। অন্যদিকে, ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গে।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি বাড়বে। মঙ্গলবার ও বুধবার বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি আবহাওয়া দফতরের।
সিস্টেম
বুধবার ১৩ আগস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। মৌসুমী অক্ষরেখা দিল্লির ওপর দিয়ে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা ভাটিণ্ডা, রোহতক, দিল্লি, বরেলি, লখনউ, পটনা, বাঁকুড়া এবং দীঘার উপর দিয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গ
বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে।
সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে দক্ষিণবঙ্গে। জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে; বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বুধবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে। বজ্রবিদ্যুৎসহ দুই এক পশলা বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকবে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা তার থেকেও বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তি বাড়বে।
বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে। বেশিরভাগ জেলার সামান্য কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎসহ দুই এক পশলা বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গ
আজ ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গে। আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবারে অতি ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।
মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এই চার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জেলায় ভারী বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এই দুই জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে।
সতর্কতা
ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নিচু এলাকার নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। সিকিমেও ধসের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমবে। দার্জিলিং ও পাহাড়ের বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমবে।
কলকাতা
কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। আজ রবিবার থেকে ক্রমশ তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। এই সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৯ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৭ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৬ থেকে ৯৩ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে
উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা; ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। অরুণাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে আসাম মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরাতে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়, দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশেও ভারী বৃষ্টি। কর্ণাটক, কঙ্কন, গোয়া, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখন্ডেও ভারী বৃষ্টি। বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
