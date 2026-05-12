New Local Train Service: বদল আসতেই রেলের বড় উপহার: বুধেই এই রুটে চলবে আরও বেশি ট্রেন, কোথায়-কখন সব জেনে নিন

West Bengal Railway: কৃষ্ণনগর – আমঘাটা রেলপথটি কয়েক মাস আগে এই অঞ্চলের মানুষের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছিল। চালু হওয়ার পর থেকে এই রুটে তিন জোড়া ট্রেন চলাচল করছিল। তবে যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বিশেষ করে মায়াপুরমুখী যাত্রীদের আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশন এই অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 12, 2026, 02:53 PM IST
অয়ন ঘোষাল: সরকার বদলেই হতেই সুখবর। রাজ্যকে রেলের উপহার দুই জোড়া লোকাল ট্রেন। এলাকার মানুষের রোজকার যাতায়াত যাতে আরও সহজ ও আরামদায়ক হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ। ১৩ মে ২০২৬ থেকে এই লাইনে নতুন করে আরও ২ জোড়া ট্রেন চালানো শুরু হবে।

এই কৃষ্ণনগর-আমঘাটা রেললাইনটি মাত্র কয়েক মাস আগেই মানুষের যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত এই লাইনে ৩ জোড়া ট্রেন চলাচল করত। কিন্তু যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকায় এবং বিশেষ করে মায়াপুরগামী পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন।

নতুন ট্রেনগুলির সময়সূচি:

    ভোরের ট্রেন: ৩১৮৮৭ নম্বর ট্রেনটি কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে ভোর ৫:২০ মিনিটে। পাল্টা ফিরতি ট্রেন হিসেবে ৩১৮৮৮ নম্বর ট্রেনটি আমঘাটা থেকে ছাড়বে ভোর ৫:৪৩ মিনিটে।

    রাতের ট্রেন: ৩১৮৮৯ নম্বর ট্রেনটি কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে রাত ১০:১৫ মিনিটে। একইভাবে ৩১৮৯০ নম্বর ফিরতি ট্রেনটি আমঘাটা থেকে ছাড়বে রাত ১০:৪০ মিনিটে।

এই নতুন ২ জোড়া ট্রেন চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে কৃষ্ণনগর-আমঘাটা শাখায় প্রতিদিন মোট ৫ জোড়া করে ট্রেন চলবে। রেলের এই উদ্যোগের ফলে নিয়মিত যাত্রী এবং ভ্রমণকারী— সবাই আগের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ও ভরসাযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা পাবেন।

উল্লেখ্য, এর আগে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় রেল বড় ঘোষণা করেছিল। কলকাতা মেট্রোর আধুনিকীকরণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু পুনর্নির্মাণের জন্য মোট ৮৯৫.৩০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দেয় রেল মন্ত্রক। এই পদক্ষেপের ফলে একদিকে যেমন কলকাতার নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহণেও গতি আসবে।

উত্তর-দক্ষিণ করিডোর(কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর) বা ব্লু লাইনের মানোন্নয়নের জন্য ৬৭১.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আশির দশকে যখন এই মেট্রো তৈরি হয়েছিল, তখন এটি প্রতি ৫ মিনিট অন্তর ট্রেন চালানোর মতো করে ডিজাইন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে এই ব্যবস্থা আর যথেষ্ট নয়। বর্তমানে মেট্রোর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ১১ কেভি-তে চলে, যা বাড়িয়ে এখন ৩৩ কেভি করা হবে। সহজ কথায়, লাইনের শক্তি বাড়ানো হচ্ছে যাতে আরও বেশি ট্রেন একসঙ্গে চলতে পারে। এর পাশাপাশি ২৯১ কোটি টাকা খরচ করে ৭টি নতুন 'ট্র্যাকশন সাবস্টেশন' তৈরি হবে। এছাড়া এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পুরনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি পালটে ফেলা হবে।

এই আধুনিকীকরণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্রেনের ব্যবধান বা 'হেডওয়ে' কমে যাওয়া। এখন যেখানে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়, কাজ শেষ হলে প্রতি ২.৫ মিনিট (আড়াই মিনিট) অন্তর ট্রেন পাওয়া যাবে। এর ফলে স্টেশনে ভিড় কমবে এবং যাতায়াত অনেক বেশি আরামদায়ক হবে। 

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

