  West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: বুধে বিধায়কদের শপথগ্রহণ: কে হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা?

West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: বুধে বিধায়কদের শপথগ্রহণ: কে হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা?

West Bengal BJP Govt Oath Ceremony:  প্রোটেম স্পিকার হচ্ছেন সম্ভবত তাপস রায়। সহযোগিতায় ভূমিকায় শঙ্কর ঘোষ আর জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 9, 2026, 11:27 PM IST
West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: বুধে বিধায়কদের শপথগ্রহণ: কে হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা?
বুধে বিধায়কদের শপথগ্রহণ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ফের পরিবর্তন। এবার বিজেপি। আগামী বুধবার বিধানসভায় বিধায়কদের শপথ গ্রহণ। প্রোটেম স্পিকার হচ্ছেন সম্ভবত তাপস রায়। সহযোগিতায় ভূমিকায় শঙ্কর ঘোষ আর জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। রীতিমাফিক প্রোটেম স্পিকারকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল রাজ্যপাল আর এন রবি। সূত্রের খবর তেমনই।

ব্রিগেডে মেগা-শপথ। আজ, শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী হলেন শুভেন্দু অধিকারী। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন  দিলীপ ঘোষ,অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু ও অশোক কীর্তনীয়া।  ব্রিগেড থেকে সোজা জোড়াসাঁকোয় যান শুভেন্দু। এরপর ময়দানে পূর্ত দফতরের টেন্টে মুখ্য়মন্ত্রী হিসেবে প্রথম বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠকে হাজির ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিসের ডিজি, কলকাতার পুলিস কমিশনার ও একাধিক দফতরের সচিবরাও। সূত্রের খবর, আয়ুষ্মান ভারত-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি এবার রাজ্য়ে দ্রুত রূপায়ণ করতে চাইছে নতুন সরকার। সে বিষয়ে যেমন বৈঠকে আলোচনা হয়, তেমনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গও ওঠে।  প্রশাসন কীভাবে চলবে, তা নিয়ে একটি রূপরেখাও তৈরি করা হচ্ছে।

শপথ গ্রহণের পর ঠাসা কর্মসূচি।  এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান শুভেন্দু। তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে যে আমরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে দাঁড়িয়ে আছি, নিজের নিজেদের কর্ম করছি, সবটাই কিন্তু ভারতভুক্তির জন্য। ১৯৪৭ সালে ২০ জুন যদি বঙ্গের এই প্রান্তর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ভারতের সঙ্গে যুক্ত না হত, যেটা সম্ভব হয়েছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ভারত সেবাশ্রম স ঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের লড়াইতে'।

এর আগে, এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে নবান্ন-রাজভবন সংঘাত চরমে পৌঁছয়। তত্‍কালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠিও দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও রাজ্যের আপত্তি উড়িয়ে ২০ জুনই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয় রাজভবনে। মাস দুয়েক পর  রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের বিরোধিতায় এবার বিধানসভায় প্রস্তাব আনে সরকার। বস্তুত,  ৭ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়। সেই কমিটি সুপারিশে মেনেই পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

