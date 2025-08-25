Bengal Weather Update: ৩৬ দিনের মাথায় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে ৯ম নিম্নচাপ! অসহ্য গরমের পরে বাড়বে বৃষ্টি! ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত...
অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরের (Bay of Bengal) নিম্নচাপ উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ (Madhya Pradesh) এবং সংলগ্ন ছত্তীসগঢ়ের (Chhattisgarh) এর উপর সরে গিয়েছে। মৌসুমি অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া (Purulia) এবং দীঘার (Digha) উপর দিয়ে গিয়েছে। দুপুরের পর বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি প্রায় নেই। নামমাত্র বৃষ্টি কোনো-কোনো জেলায়। ফের ভারী বৃষ্টির (Heavy Rain) স্পেল শুক্রবার থেকে শুরু হবে।
বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ উত্তর-পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং সংলগ্ন ছত্তীসগঢ়ের উপর সরে গিয়েছে। মৌসুমি অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া এবং দীঘার উপর দিয়ে গিয়েছে। তাই দুপুর বা বিকেল পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলের দুই জেলার কোনো কোনো অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। তারপর দক্ষিণে ক্রমশ কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। পাল্লা দিয়ে বাড়বে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। টানা রোদের দেখা মিলবে আগামীকাল, মঙ্গলবার সকাল থেকে টানা অন্তত ৭২ ঘণ্টা। এই স্বস্তির মধ্যেই ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। ৩৬ দিনের মাথায় সেটি বঙ্গোপসাগরের নবম নিম্নচাপ হতে চলেছে। মঙ্গলবার বিকেল অথবা বুধবার দুপুরের দিকে ওড়িশা-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপর নতুন করে আরেকটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিম্নচাপ তৈরি হলে শুক্রবার ২৯ থেকে শনিবার ৩০ তারিখের মধ্যে আবারও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। যে বৃষ্টি চলতে পারে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
প্রথমে ঘূর্ণাবর্ত, তারপর নিম্নচাপ অক্ষরেখা। শেষে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। তাই আগামীকাল, ২৬ অগাস্ট থেকে বৃহস্পতিবার ২৮ অগাস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গে আজ, ২৫ অগাস্টে আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামীকাল, ২৬ অগাস্ট থেকে উত্তরেও লক্ষ্যণীয় ভাবে কমবে বৃষ্টি। ফের শুক্রবার ২৯ অগাস্ট থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। অন্তত সোমবার ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই বৃষ্টি চলতে পারে বলে অনুমান।
কলকাতায় আজ, সোমবার থেকেই রোদের মুখ দেখা যাবে। বেলা বাড়লে পাল্লা দিয়ে বাড়বে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি। সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রাও। বুধবারের মধ্যে দিন ও রাতের তাপমাত্রা গড়ে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। ফের শুক্রবার থেকে বৃষ্টি বাড়ার আশঙ্কা কলকাতায়।
