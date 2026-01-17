Nipah Virus: কেমন আছেন নিপায় আক্রান্ত ২ নার্স? SSKM থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাচ্ছেন বারাসতে...

Nipah Virus: কেমন আছেন নিপায় আক্রান্ত ২ নার্স? SSKM থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যাচ্ছেন বারাসতে...
অয়ন শর্মা: আতঙ্কের নয়া নাম নিপা! নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ২ নার্স বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে। নিপা পজিটিভ ওই দুই নার্সিং স্টাফের শারীরিক অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। মহিলা নার্সিং স্টাফের ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন তিনি। তবে এখনও পর্যন্ত ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন তিনি। ওদিকে পুরুষ নার্সিং স্টাফকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করা হয়েছে। তবে তিনিও এখনও পর্যন্ত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন ।
এখন আক্রান্ত দুই নার্সের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেককে হোম কোয়ারেনটিনে পাঠানোয়, চিকিৎসক ও নার্সের অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফলে হাসপাতালের পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। এই মুহূর্তে জরুরি অপারেশন ও ইমার্জেন্সিতে রোগীর চিকিৎসা ছাড়া আর কোনও কিছুই হচ্ছে না বারাসতের ওই হাসপাতালে। আপাতত সব বন্ধ। আগামী ১৯ তারিখ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
এর পাশাপাশি নিপা আক্রান্তদের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্টের জন্য, কীভাবে তাঁদের চিকিৎসা হবে, তা পর্যবেক্ষণে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পাঠানো হচ্ছে বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পাঠানো হচ্ছে ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌগত দাশগুপ্তকে। তিনি চিকিৎসা প্রোটোকল মেনে কীভাবে নিপা আক্রান্তদের দেখভাল করতে হবে, সেই বিষয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেবেন।
অপরদিকে জেলাতেও নিপা আক্রান্ত ওই ২ স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করে টেস্টের জন্য পাঠানো হচ্ছে। সবমিলিয়ে রাজ্যে নিপার সংক্রমণ রুখতে বদ্ধপরিকর সরকার। একযোগে কাজ করছে জয়েন্ট আউটব্রেক রেসপন্স টিম।
