  • Nipah Virus: ভেন্টিলেশনে থাকলেও কোমামুক্ত এক নার্স, নিপা আক্রান্ত অন্যজনের অবস্থা...

Nipah Virus:  স্বাস্থ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার থেকে নিপা সন্দেহজনকদের থেকে ৪ ধরনের নমুনা নেওয়া হবে..

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 15, 2026, 09:44 AM IST
অয়ন শর্মা: দুজনই রয়েছেন আইসিইউ-র ভেন্টিলেশনে। তবে ভালো খবর হল নিপা আক্রান্ত একজন নার্স এখন কোমামুক্ত। দুই নার্সেরই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও কেউই বিপদমুক্ত নন। এমনটাই জানা যাচ্ছে হাসপাতাল সূত্রে। গতকাল তাদের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে যান জয়েন্ট আউট ব্রেক টিমের সদস্যরা।

উল্লেখ্য়, রাজ্যে মানুষকে অবাক করে দিয়ে কাটোয়ার এক নার্স-সহ মোট দুই নার্স নিপায় আক্রান্ত হন। কাটোয়া থেকে বর্ধমান মেডিক্য়াল ও পরে তাদের বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের নমুনা পাঠানো হয় কল্যাণী এইমসও ও পুনেতে। সেখানেই তাদের নিপা ধরা পড়ে।  করোনার মতোই মারাত্মক এই রোদের উপসর্গ প্রায় একই। করোনার টিকা বের হলেও নিপার কোনও নির্দিষ্ট চিকিত্সা নেই। ফলে আক্রান্ত হলে বিপদ অনেক বেশি।

কাটোয়ার ওই নার্সের নদীয়ায় যাওয়ার হিস্ট্রি রয়েছে। ফলে তিনি কাদের সঙ্গে মিশেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে হাসপাতালে তিনি ভর্তি রয়েছেন সেখানকার ২২ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল পুণেতে। ভালো খবর হলে পরীক্ষায় সেই নমুনা নেগেটিভ এসেছে।  নদীয়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর, যেহেতু নিপা পজিটিভ নার্সের নদীয়াতে যাওয়ার হিস্ট্রি রয়েছে,কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের প্রায় ৪৫ জন যারা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন,তাদের মধ্যে সন্দেহজনক দের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে কল্যাণী এইমস-এ।

এদিকে, বাংলায় আরও ২ সন্দেহভাজন নিপা আক্রান্তের খোঁজ। এবার একজন চিকিৎসকও নিপায় আক্রান্ত বলে জানা যাচ্ছে। আরেকজন নার্স। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ওই চিকিৎসক দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।সন্দেহ করা হচ্ছে তিনি নিপা আক্রান্ত। তাঁকে আনা হয়েছে বেলেঘাটা আইডি-তে। তাঁর নমুনা পাঠানো হবে কল্যাণী এইমসে।

জ্বর,সর্দি-কাশির মতো, সঙ্গে গলা ব্যথা এমনই উপসর্গ রয়েছে ওই নার্সের। নিপার উপসর্গের সঙ্গে মিল রয়েছে। ফলে তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ থেকে আনা হয়েছে ওই নার্সকে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ৩৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যারা নিপা পজিটিভ ওই নার্সের সংস্পর্শে আসেন।

স্বাস্থ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার থেকে নিপা সন্দেহজনকদের থেকে ৪ ধরনের নমুনা নেওয়া হবে। ইউরিন স্যাম্পল, রক্তের ২ ধরনের নমুনা এবং ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল টেস্ট। ওইসব নমুনা পাঠানো হবে কল্যাণী এইমসে। এরপর সেখান থেকে চলে যাবে পুণে এনআইভি-তে।

