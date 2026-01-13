Deadly Nipah Returns: 'নিপা' রিটার্নস! ১৯ বছর পর বাংলায় ফিরল মারণ রোগ! সংক্রমণের আসল উৎসটা জানেন তো?

Deadly Nipah Returns: 'নিপা' রিটার্নস! ১৯ বছর পর বাংলায় ফিরল মারণ রোগ! সংক্রমণের আসল উৎসটা জানেন তো?
Deadly Nipah Returns to Bengal after 19 years: ভারতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি চলছে! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ১৯ বছর পরে ফের পা রাখল নিপা ভাইরাস। এখানে ধরা পড়ল নিপা সংক্রমণ। ঘটনায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ বিরতির পর ফেরা (Deadly Nipah Returns)! ২০০১ এবং ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে শেষবার নিপা সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। তার পরে কেটেছে দীর্ঘ ১৯টি বছর। প্রায় দুই দশক পর রাজ্যে এই ভাইরাসের ফিরে আসাটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের চিন্তায় ফেলেছে। চিন্তার কারণও আছে। ইতিমধ্য়েই বাংলায় দুই নার্স নিপা সংক্রমিত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।
রহস্যময় উৎস
সাধারণত বাদুড়ের লালা বা প্রস্রাব থেকে নিপা ভাইরাস ছড়ায়। বর্তমান আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে কীভাবে সংক্রমণটি ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। রোগী কোনো বাদুড়ে খাওয়া ফল খেয়েছিলেন কি না বা কোনো আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বিশেষ সতর্কতা জারি
সংক্রমণের খবর নিশ্চিত হওয়ার পরেই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর জেলা স্তরে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে যে এলাকা থেকে রোগী শনাক্ত হয়েছে, সেখানে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি যৌথভাবে কাজ করছে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন, তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
রোগলক্ষণ ও বিপদ
নিপা ভাইরাসের মৃত্যুর হার (Fatality Rate) অত্যন্ত বেশি। জ্বর, মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি এটি মস্তিষ্কও (Encephalitis) আক্রান্ত করতে পারে এতে।
বিশ্বে নিপা
বিশ্বে নিপার ফ্যাটালিটি রেট ৭৫ শতাংশ! যে হার ইবোলার মতো ভয়ংকর রোগের থেকেও বেশি। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এটা কম। প্রাথমিক ভাবে ভারত ও বাংলাদেশে নিপার ফ্যাটালিটি রেট ৫৮ শতাংশ। সেটাও কম নয়। বেশ বিপজ্জনকই। কেরালায় ২০১৮ সালে নিপা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। সেখানে সেবার ২১টি মৃত্যু ঘটেছিল। তবে ভারত-বাংলাদেশ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত নিপায় মৃত্যু ঘটেছে ৫০ জনের। সম্প্রতি আবার নিপা ক্রমশ ভয়ংকর রূপে দেখা দিচ্ছে। ভারতে নিপা রক্তচক্ষু দেখাতে শুরু করেছে। শুধু ভারতে নয়, নিপা এবার পশ্চিমবঙ্গেও। এখনও পর্যন্ত বিশ্বে নিপায় মোট মৃত্যু কত? সংখ্যাটা সাড়ে চারশোর কাছাকাছি। নিপায় এখনও পর্যন্ত বিশ্ব জুড়ে ৪৩৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। হিসেবটা ২০২৪ পর্যন্ত। ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৭৫০টি কেস মিলেছিল। যার মধ্যে ৪৩৭ জনেরই মৃত্যু ঘটে!
