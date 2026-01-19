English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Nipah Virus: গাইডলাইন প্রকাশের পরই নিপা নিয়ে বৈঠকে স্বাস্থ্য ভবন! কেন? রাজ্যে নিপা পরিস্থিতি ঠিক কতটা ভয়ের?

Nipah in Bengal: আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়লে, মহামারীর মত পরিস্থিতি, তাহলে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 19, 2026, 03:02 PM IST
ফাইল ফোটো

অয়ন শর্মা: নিপা নিয়ে গাইড লাইন প্রকাশের পর, এবার তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকল স্বাস্থ্য ভবন। ডাকা হল সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার এক্সপার্টদের। নিপা আক্রান্তদের চিকিৎসা কিভাবে হবে? কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? কীভাবে ছড়াচ্ছে নিপা? তার উৎস কি? আগে থেকে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়? তা নিয়ে আলোচনা হবে বৈঠকে। 

সূত্রের খবর, যদি দেখা যায় আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে, মহামারীর মত পরিস্থিতি, তাহলে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সেই বিষয়ে আগেভাগে প্রস্তুতি রাখতে চাইছে স্বাস্থ্য ভবন। সেই কারণে এই বৈঠক হতে চলছে। আজই হবে এই বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য ভবনের ডিরেক্টর ডাক্তার কৌস্তভ নায়েক, মাইক্রোবায়োলজি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সিদ্ধার্থ জোয়াদ্দার ও ডাক্তার অনিতা নন্দী এবং সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সৌমেন্দ্রনাথ হালদার।

প্রসঙ্গত, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত ২ নার্স এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে। কোমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন মহিলা নার্সও। ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে তাদের। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। তবে এখনও পর্যন্ত ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন। ওদিকে পুরুষ নার্সিং স্টাফকে ভেন্টিলেশন থেকে বার করা হলেও তিনিও এখনও পর্যন্ত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন। আক্রান্ত দুই নার্সের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেককে হোম কোয়ারেনটিনে পাঠানোয়, চিকিৎসক ও নার্সের অভাব দেখা দিয়েছে। 

এই পরিস্থিতিতে নিপা আক্রান্তদের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্টের জন্য, কীভাবে তাঁদের চিকিৎসা হবে, তা পর্যবেক্ষণে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পাঠানোও হয় বারাসতের বেসরকারি হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয় ক্রিটিকাল কেয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌগত দাশগুপ্তকে। তিনি চিকিৎসা প্রোটোকল মেনে কীভাবে নিপা আক্রান্তদের দেখভাল করতে হবে, সেই বিষয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেন। 

ওদিকে জেলায় জেলায় নিপা আক্রান্ত ওই ২ স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁদের থেকে নমুনা সংগ্রহ করে টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে। 

