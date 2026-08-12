/গ্রিন করিডোর করে অভয়ার দেহ শ্মশানে, নান্টু ঘোষ হয়ে গেল অভিভাবক, মমতা নিজে করিয়েছেন এসব: দিলীপ

অয়ন ঘোষাল: তড়িঘড়ি করে আরজি করে নির্যাতিতা চিকিত্সকের দেহ দাহ করে দেওয়া হয়েছিল পানিহাটি শ্মশানে। বাবা-মাকেও ডাকা হয়নি। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এনিয়ে এবার পৃথক তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য পুলিস। জানা যাচ্ছে আরজি কর হাসপাতাল থেকে দেহ বের করে গ্রিন করিডোর করে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পানিাটিতে। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ।
যে ভাবে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে দেহ দাহ করে দেওয়া হয়েছে তাতে প্রমাণ লোপাটের একটি আশঙ্কা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নাম উঠে আসছে পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়ের ও প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের। অনেকের দাবি, নির্মল ঘোষের নজরদারিতেই নাকি গোটা দাহকার্য হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে ভয় দেখানোরও। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
বুধবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেন, কতটা অমানবিক ব্যাপার ভাবুন!আজ কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে এবং জুতো চপ্পল খেতে হচ্ছে? একজন মহিলা ডাক্তার, ৩৬ ঘণ্টা ধরে ডিউটি করছেন। তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে তাকে মেরে ফেলা হল। তারপর সেই দেহ তড়িঘড়ি সৎকার করার জন্য হাসপাতাল থেকে শ্মশান গ্রিন করিডোর তৈরি হল। বাবা মাকে দেহ দেখতে দেওয়া হল না। নান্টু ঘোষ হয়ে গেল অভিভাবক। সে-ই সমস্ত সইসাবুদ করে দিল! মমতা ব্যানার্জি নিজে এইসব করিয়েছেন। সবে শুরু হয়েছে। সবে ট্রেলার দেখছেন। ওনাকে আরও অনেক কিছু সহ্য করতে হবে।
তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর ১০০ কোটির সম্পত্তি নিয়ে দিলীপ বলেন, বাঙালির যে এত টাকা এটা আগে আমরা কোনোদিন শুনিনি। বড় শিল্পপতি মাড়োয়ারি তারা কোটি কোটি টাকার মালিক সেটা জানতাম। বাঙালি কিছু না করেই কোটি কোটি টাকার মালিক! এই চমৎকার ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটিয়েছিলেন। তার দলের বেশিরভাগ নেতা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। কেষ্ট মণ্ডল কোনোদিন একটা পঞ্চায়েত প্রধান হননি সেও ৬০০ কোটির মালিক। সেই জেলায় আরেকজন নেতা সম্প্রতি দেখা গেল সাড়ে ৩০০ কোটির মালিক। এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকার করতে পারবেন? এই কারণেই তো আজ মমতা কে এইসব স্লোগান শুনতে হচ্ছে।
শ্যামবাজারে মমতাকে চোর স্লোগান নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, দিল্লির বুকে নেতাজির মূর্তি স্থাপন করেছেন নরেন্দ্র মোদী। গোটা বিশ্বে নেতাজিকে পৌঁছে দিয়েছেন মোদী। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজির নাম নিয়ে রাজনীতি করেছেন। হঠাৎ দেশপ্রেমিক হতে গিয়েছিলেন মমতা। ডজন ডজন লোককে খুন করা হয়েছিল। উনি কারুর বাড়ি জাননি। হঠাৎ সমবেদনা দেখাচ্ছেন। পাবলিক এইসব হজম করতে পারছে না। চোর শুনতে হবেই। পুরো পার্টি চোর। ওনার নেতৃত্বেই চোরেরা বড় হয়েছে। কেউ যদি জয় শ্রী রাম বলত উনি জেলে ভরে দিতেন। এখন চোর শুনতে কেমন লাগছে! প্রাক্তন সাংসদ বিধায়করা জেলে গেছেন। ওনার অনুপ্রেরণায় চুরি হয়েছে। এখন যদি কেউ চোর বলে শুনে নিন একটু। নিজের সহ্য ক্ষমতা বাড়ান। মানুষের মুখ কে বন্ধ করতে পারে? হাজার হাজার কোটি চুরি হয়েছে রাজ্যে। চোর কে? উনিই তো চোরের রাণী। আমি বলছি না। এটা কুণাল ঘোষ বলেছিলেন। আজ যদি পাবলিক সেটা বলে তাহলে ভুল কোথায়?
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