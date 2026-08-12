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গ্রিন করিডোর করে অভয়ার দেহ শ্মশানে, নান্টু ঘোষ হয়ে গেল অভিভাবক, মমতা নিজে করিয়েছেন এসব: দিলীপ

Dilip Ghosh: দিলীপ ঘোষ বলেন, কতটা অমানবিক ব্যাপার ভাবুন!আজ কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর স্লোগান শুনতে হচ্ছে এবং জুতো চপ্পল খেতে হচ্ছে?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:26 AM IST
গ্রিন করিডোর করে অভয়ার দেহ শ্মশানে, নান্টু ঘোষ হয়ে গেল অভিভাবক, মমতা নিজে করিয়েছেন এসব: দিলীপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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