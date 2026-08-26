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'চিকনি চামেলি', 'বেবি ডল'-এ তুলকালাম NIT দুর্গাপুরে! 'ইয়ার্কি হচ্ছে?' স্টেজে উঠে নবীনবরণ বন্ধ করলেন প্রফেসর, Viral Video

NIT Durgapur Controversy: অনুষ্ঠান চলাকালীন-ই ওই শিক্ষিকা মঞ্চে উঠে বাধা দেন। এই পরিবেশনার জন্য তাদের কাছে যথাযথ অনুমোদন আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পড়ুয়াদের 'ক্লাস', রুচিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:33 PM IST
'চিকনি চামেলি', 'বেবি ডল'-এ তুলকালাম NIT দুর্গাপুরে! 'ইয়ার্কি হচ্ছে?' স্টেজে উঠে নবীনবরণ বন্ধ করলেন প্রফেসর, Viral Video
Image Credit: সৌজন্যে এক্স

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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'বেবি ডল'-এ তুলকালাম NIT দুর্গাপুরে! 'ইয়ার্কি হচ্ছে?' নবীনবরণ বন্ধ করলেন প্রফেসর
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