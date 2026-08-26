'চিকনি চামেলি', 'বেবি ডল'-এ তুলকালাম NIT দুর্গাপুরে! 'ইয়ার্কি হচ্ছে?' স্টেজে উঠে নবীনবরণ বন্ধ করলেন প্রফেসর, Viral Video

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কলেজের ইনডাকশনে 'চিকনি চামেলি', 'বেবি ডল' গানের সঙ্গে নাচ। আর তাতেই বিতর্কে জড়াল নিট দুর্গাপুর। মাঝপথেই নাচ থামিয়ে দিলেন এনআইটি দুর্গাপুরের এক অধ্যাপিকা। কলেজের অনুষ্ঠানে বলিউডের আইটেম নাম্বার বাজানো ও তার সঙ্গে নাচের প্রেক্ষিতে পড়ুয়াদের 'ক্লাস', রুচিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কড়া ভাষায় জানতে চান, 'এটা কি রসিকতা হচ্ছে? এটা কি কোনও মশকরা হচ্ছে?'
স্বাভাবিকভাবেই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দুর্গাপুরের এই ঘটনায় ক্যাম্পাসের শালীনতা ও পরিমিতি বোধ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। ইতিমধ্য়েই এই ইনডাকশন অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ঘটনাটি ঘটে ২২ অগাস্ট। কলেজ শুরুর দ্বিতীয় দিনে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ইনডাকশন অর্থাৎ নবীনবরণ। সেই অনুষ্ঠানেই 'চিকনি চামেলি', 'বেবি ডল', 'শীলা কি জওয়ানি'-র মতো জনপ্রিয় বলিউড গানে নাচতে দেখা যায় পড়ুয়াদের।
অনুষ্ঠান চলাকালীন-ই ওই শিক্ষিকা মঞ্চে উঠে বাধা দেন। এই পরিবেশনার জন্য তাদের কাছে যথাযথ অনুমোদন আছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পড়ুয়ারা ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজরদের দেখিয়ে তাদের অনুমতি নিয়েছিল কিনা, জানতে চান তিনি। বলেন,"অনুমতি কোথায়? এখানে এই ধরনের নাচ দেখানোর আগে তোমরা কি অনুমতি নিয়েছ? এটা কি কোনও রসিকতা হচ্ছে? এটা কি ইনডাকশন? নাকি কোনও ফেস্ট?" জুনিয়রদের সামনে এই ধরনের নাচ পরিবেশন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
Kalesh during NIT Durgapur’s induction program took an unexpected turn when a professor stood up mid-performance and slammed students for their dance moves on “Chikni Chameli.” pic.twitter.com/Yk1xPep1mf— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 26, 2026
বলেন, "জুনিয়রদের সামনে তোমরা এই ধরনের গানে নাচছ? তোমাদের ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজর কোথায়? তারা এখানে উপস্থিত নেই কেন? তোমরা কি তাদের এই নাচ দেখিয়েছিলে? এটার কি অনুমোদন নিয়েছিলে?" এরপরই অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনায় একদল নেটিজেন যেমন শিক্ষিকার মতকে সমর্থন করেছেন, তেমনই তার বিপরীত মতও রয়েছে।
একাংশের মতে, ইনডাকশন প্রোগ্রাম রুচিশীল হওয়াই মার্জনীয়। তাই কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনেই করা উচিত। গান বাছাই থেকে কোরিওগ্রাফি, মার্জিত হওয়াই উচিত যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের সঙ্গে যায়। আবার অনেকের মতে, ওই অধ্যাপিকা একটু বাড়াবাড়ি-ই করেছেন। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে গান নির্বাচন ও পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা থাকা উচিত।
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