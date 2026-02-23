Basant Utsav: সোনাঝুরিতে এবার বসন্ত উৎসব বন্ধ! দোলের আগেই দোলের রঙে বিষাদের ছোঁয়া শান্তিনিকেতনে...

Basant Utsav: সোনাঝুরিতে এবার বসন্ত উৎসব বন্ধ! দোলের আগেই দোলের রঙে বিষাদের ছোঁয়া শান্তিনিকেতনে...
No to Basant Utsav at Sonajhuri Forest: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বহু বছর আগে থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ২০১৯ সালের পর থেকে বিশ্বভারতীতে দোলের দিন উন্মুক্ত বসন্ত উৎসবও নিষিদ্ধ।
প্রসেনজিৎ মালাকার: শান্তিনিকেতনের (Santiniketan) সোনাঝুরি হাটে (Sonajhuri Haat) এবার বসন্ত উৎসব (Basant Utsav) বন্ধ। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত (Environmentalist Subhash Dutta) সোনাঝুরির খোয়াই হাট নিয়ে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছেন। যা বর্তমানে বিচারাধীন। তাঁর অভিযোগ, সোনাঝুরির হাটটি বনভূমিতে বেআইনি ভাবে চলছে এবং দোলের দিনে বিপুল ভিড়, আবির-রঙ খেলা ও অন্যান্য নানা কার্যকলাপের ফলে জঙ্গলের পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি (environmental damage) হচ্ছে।
বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বহু বছর আগে থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য বসন্ত উৎসব (দোলের দিনের আবির খেলা) বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ২০১৯ সালের পর থেকে বিশ্বভারতীতে দোলের দিন উন্মুক্ত বসন্ত উৎসব নিষিদ্ধ। এবং ২০২৩ সালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার পরে এই নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর হয়েছে। ফলে, বহিরাগত পর্যটকদের ভিড় স্থানান্তরিত হয়েছে শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটে। সেখানে দোলের দিনে হাজার হাজার মানুষ আবির-রঙ খেলে বসন্ত উৎসব পালন করতেন।
জঙ্গলের ব্যাপক ক্ষতি
কিন্তু এবার সেই সোনাঝুরি হাটেও বসন্ত উৎসবের আয়োজন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত সোনাঝুরির খোয়াই হাট নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে (ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল) মামলা করেছেন। যা বর্তমানে বিচারাধীন। তিনি অভিযোগ করেছেন, হাটটি ওই বনভূমিতে অবৈধভাবে চলছে এবং দোলের দিনে সেখানে বিপুল ভিড়, আবির-রঙ খেলা ও অন্যান্য কার্যকলাপের ফলে জঙ্গলের পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।
'অরণ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ'
সম্প্রতি সুভাষ দত্ত বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈনকে চিঠি দিয়ে দোলের দিন সোনাঝুরি জঙ্গলে 'অরণ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ' বন্ধের আবেদন জানান। তিনি সতর্ক করে দেন, যদি রঙ খেলা হয় তাহলে সেই ছবি আদালতে পেশ করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোনাঝুরি হাট কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ৪ ও ৫ মার্চ (দোল ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষে) হাট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
পরিবেশ রক্ষার পক্ষে
হাট কমিটির পক্ষ থেকে বোলপুর বন দফতরের রেঞ্জারের কাছে লিখিত আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং এই চিঠির প্রতিলিপি বীরভূম জেলাশাসককেও পাঠানো হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, 'আমরা হাট বন্ধ রাখছি। এরপর সোনাঝুরি হাট ও এলাকা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেটা প্রশাসন ঠিক করবে।' তাঁরা পরিবেশ রক্ষার পক্ষে থাকার কথাও জানিয়েছেন।
দোলের আমেজে টোল?
এদিকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এ বছর ৬ মার্চ ঘরোয়া পরিবেশে (শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সদস্যদের জন্য) বসন্ত উৎসব পালন করবে। সেখানে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের জন্য এবার শান্তিনিকেতনে দোলের আমেজ অনেকটাই কমে যাবে। পরিবেশ রক্ষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে ভারসাম্যের এই প্রচেষ্টা নিয়ে এলাকায় অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।
