  • Sarbamangala Temple: ৩০০ বছরের মন্দির, ১০০০ বছরের প্রাচীন মূর্তিতে ইরানযুদ্ধের কোপ! সর্বমঙ্গলায় বন্ধ ভোগ

Sarbamangala Temple: ৩০০ বছরের মন্দির, ১০০০ বছরের প্রাচীন মূর্তিতে ইরানযুদ্ধের 'কোপ'! সর্বমঙ্গলায় বন্ধ ভোগ

Big Change in Bhog in Sarbamangala Temple Bardhaman: যুদ্ধের আঁচ এসে পড়ল বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরেও। ১৩ মার্চ থেকে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ভোগ বিতরণ বন্ধ। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক না পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। আমেরিকা ইরান যুদ্ধের জেরে তেল ও গ্যাস আমদানিতে ভাটা পড়েছে। ইতিমধ্যেই গ্যাসের দাম বেড়েছে। এতে মন্দিরে ভোগ রান্নার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 12, 2026, 08:36 PM IST
বারুদের গন্ধ মন্দিরের নিত্যদিনের আচারে। ছন্দপতন প্রসাদে।

অরূপ লাহা: ইরান-ইসরাইল আমেরিকা যুদ্ধের (Iran Israel US War) প্রভাব এবার বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরেও (Sarbamangala Temple Bardhaman)। প্রসাদ বন্ধ দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে (Digha Jagannath Temple), ইসকনে (ISKCON), তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরেও (Tamluk Bargabhima Temple)-ও। কোথাও বদলে গেল প্রসাদের ধরন (change in Bhog), কোথাও কমল তার পরিমাণ (change in prasad)। যুদ্ধের প্রভাব (Iran Israel US War) এবার ধর্মক্ষেত্রেও। রান্নার গ্যাস-সংকটই (LPG Crisis) ডেকে আনছে এই ভোগসংকট।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরেও

এবার পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ এসে পড়ল বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরেও। আগামীকাল ১৩ মার্চ থেকে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ভোগ বিতরণ বন্ধ করা হবে। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক না পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। আমেরিকা ইরান যুদ্ধের জেরে তেল ও গ্যাস আমদানিতে ভাটা পড়েছে। ইতিমধ্যেই গ্যাসের দাম বেড়েছে। এতে মন্দিরে ভোগ রান্নার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

হাজার বছরের শক্তিপীঠ

বর্ধমান শহরের ডিএন সরকার রোডে অবস্থিত সর্বমঙ্গলা মন্দির বর্ধমানের অন্যতম প্রধান জাগ্রত দেবী ও পবিত্র শক্তিপীঠ। ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা কীর্তিচাঁদ নির্মিত এই মন্দিরটি অবিভক্ত বাংলার প্রথম নবরত্ন মন্দির। এখানে প্রায় ১০০০ বছরের পুরনো দেবী সর্বমঙ্গলার শিলামূর্তি পূজিত হয়। বর্ধমান মহারাজা কীর্তিচাঁদ মহতাব ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটার কাজ-খচিত নবরত্ন মন্দির। দেবী সর্বমঙ্গলা দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ। ভক্তদের বিশ্বাস, এখানে দেবী খুব জাগ্রত এবং মানুষের মনস্কামনা পূরণ করেন।  মূল মন্দিরের আশেপাশে রামেশ্বর ও বাণেশ্বর নামে শিবের মন্দির এবং নাট মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটি নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী সর্বমঙ্গলার স্বপ্নাদেশ পেয়েই মহারাজা কীর্তিচাঁদ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

প্রতিদিন ৪০০ ভোগ

উৎসবের সময়, বিশেষ করে নতুন বছরের শুরুতে বহু মানুষের সমাগম হয় এখানে। মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সঞ্জয় ঘোষ বলেন, প্রতিদিন ৪০০ জনের ভোগ রান্না হয়। তাতে গড়ে প্রতিদিন একটি করে গ্যাস সিলিণ্ডার খরচ হয়। এই ৪০০ ভোগের মধ্যে ৩০০ ভক্ত রোজ মন্দির চত্বরে বসে খান। আর ১০০ মালসা ভোগ বাড়ির জন্য ভক্তরা নিয়ে যান। বসে খাওয়ার জন্য ৫০ টাকার কুপন কাটা হয়। আর মালসা ভোগের জন্য কুপনের দাম নেওয়া ৬০ টাকা। তবে উল্লেখ্য, কোভিডের সময় বেশ কয়েকমাস ভোগ রান্না তো বটেই, মন্দিরের গেটেও তালা পড়েছিল এখানে। 

মায়ের বাড়িতে ভোগ বন্ধ

গ্যাস সংকটে জেরবার বিভিন্ন মঠ ও মন্দির। ভোগ বন্ধ একাধিক জায়গায়। বাগবাজার মায়ের বাড়ি থেকে বলরাম মন্দির-- ভোগ বন্ধ সর্বত্র। সঙ্কট অন্যত্রও।

ইসকনে খিচুড়ি

ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে গ্যাস-সংকট। গ্যাসের সিলিন্ডারের কারণে সমস্যা দীঘার জগন্নাথ মন্দির ও ইসকনে-ও। ইসকনে যেখানে দুপুরে ও রাতে দেওয়া হয় ভাত, ডাল আর চার রকমের সবজি, এবার সেটা বদলে খিচুড়ি করা হচ্ছে।

জগন্নাথ মন্দিরে

বদল আসছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরেও। আগে এখানে প্রতিদিন তিন হাজার লোককে প্রসাদ খাওয়ানো হত। এখন সেটা কমে সাড়ে সাতশো করা হল। আগে ১০ সিলিন্ডার লাগত। এখন সেটা ৩ সিলিন্ডারে করা হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে মিষ্টি বানাতে।

বর্গভীমায়

পূর্ব মেদিনীপুরের বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষও জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২১ মার্চের পর থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য সেখানে আর মিলবে না মা বর্গভীমার ভোগ। যাঁরা বুকিং করে রেখেছেন তাঁদের ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গ্যাস-সংকটের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে মায়ের ভোগ-ব্যবস্থা। যদি গ্যাস পাওয়া যায় তারপর আবার ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করবে মন্দির কর্তৃপক্ষ। যদিও এ কথা জেনে হতাশ ভক্তরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেক আশা নিয়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে মায়ের ভোগ পাওয়ার আশায় মন্দিরে আসেন। তাঁরা যদি ভোগ না পান, তবে, নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে তাঁদের। তাই তাঁদের অনুরোধ-কাম-দাবি যে, দ্রুত রান্নার গ্যাস সমস্যার সমাধান করে তাঁদের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করুক মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, এই মন্দিরে দেবীর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয় ভোগ। দেবীর প্রসাদ হিসেবে এখানে শোল মাছ রান্না বাধ্যতামূলক। বলির আচার এখন বাতিল হলেও বছরে একবার এখনও বলি হয় এখানে। পূর্ব মেদিনীপুরের মা বর্গভীমা অতি বিখ্যাত মন্দির। বর্গভীমা কালী, মতান্তরে, উগ্র তারা। সমৃদ্ধ শাক্ত ঐতিহ্যের কারণে মেদিনীপুর জেলার অনেক বিপ্লবীই এখানে শপথ নিয়েছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এখানে নিয়মিত আসতেন। স্থানীয় লোকেরা এখনও এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, নববর্ষ, কালী পূজা উপলক্ষে বিশাল উৎসব উদ্‌যাপন করেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

