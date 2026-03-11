Bargabhima Temple: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে ভোগ বন্ধ হয়ে গেল তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে, ইতিহাসে এই প্রথম

Bargabhima Temple: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে ভোগ বন্ধ হয়ে গেল তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে, ইতিহাসে এই প্রথম
No Bhog in Tamluk Bargabhima Temple: যুদ্ধের প্রভাব রান্নার গ্যাসে, আর রান্নার গ্যাস-সংকটের কোপ মায়ের মন্দিরের ভোগে। তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেল মায়ের ভোগ। ভোগ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত মন্দির কর্তৃপক্ষের।
কিরণ মান্না: ইরান-ইসরাইলআমেরিকা যুদ্ধের (Iran Israel US War) প্রভাব তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরেও (Tamluk Bargabhima Temple)। বলা হয়, সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ এই বর্গভীমা মন্দির (Bargabhima Temple)। সেখানে প্রতিনিয়ত ভোগ হয় মায়ের। সমবেত পুণ্যার্থীদের জন্যও ভোগের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু তমলুকের এহেন বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরে এই প্রথম বন্ধ হয়ে গেল মায়ের ভোগ। ভোগ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত মন্দির কর্তৃপক্ষেরই। কেন? যুদ্ধের প্রভাব (Iran Israel US War) রান্নার গ্যাসে, আর রান্নার গ্যাস-সংকটের (LPG Crisis) কোপ মায়ের মন্দিরের ভোগে (Bhog of Ma Bargabhima)।
আরও পড়ুন: Nuclear War: বিরক্ত আমেরিকা শেষ পর্যন্ত ফেলেই দিল পরমাণু বোমা; ভয়াবহ শব্দ বীভৎস আগুনের মারণলীলায় স্তব্ধ বিশ্ব
ভোগ বন্ধ
জানা গিয়েছে, যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে গ্যাসের সংকট। তাই বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন, আগামী ২১ মার্চের পর থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য আর মিলবে না মায়ের ভোগ। এবং যাঁরা বুকিং করেছেন তাঁদেরও ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মায়ের ভোগ গ্যাস-সংকটের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। যদি গ্যাস পাওয়া যায় তার পর পুনরায় আবার ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করবে মন্দির কর্তৃপক্ষ।
ভক্তের অনুরোধ-কাম-দাবি
যদিও এ কথা জেনে হতাশ ভক্তরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেক আশা নিয়ে অনেক দূর দূরান্ত থেকে মায়ের ভোগ পাওয়ার আশায় মন্দিরে আসেন। তাঁরা যদি ভোগ না পান, তবে, নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে তাঁদের। তাই তাঁদের অনুরোধ-কাম-দাবি যে, দ্রুত রান্নার গ্যাস সমস্যার সমাধান করে তাঁদের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করুক মন্দির কর্তৃপক্ষ।
আরও পড়ুন: Bargabhima Temple | Durga Puja Special: চিরাচরিত প্রথা ভেঙে এই প্রথম মা বর্গভীমার ঘুম ভাঙানো হবে ভোররাতেই! কেন জানেন?
কে এই বর্গভীমা?
মেদিনীপুর তথা পূর্ব মেদিনীপুরের মা বর্গভীমা অতি বিখ্যাত মন্দির। বর্গভীমা বা ভীমরূপা মাতা বাংলার পৌরাণিক তাম্রলিপ্ত জনপদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি কালী, মতান্তরে, উগ্র তারা। পশ্চিমবঙ্গের তথা প্রাচীন বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক বন্দরশহর তাম্রলিপ্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এই মা বর্গভীমা। অনুমান, তাম্রলিপ্ত জনপদ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তাঁর মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত। বর্গভীমা ভারতের অন্যতম জাগ্রত ও প্রধান শক্তিপীঠ। পীঠ নির্ণায়ক তত্ত্ব অনুযায়ী, এটি ৫১ পীঠের প্রথম পীঠ। যা ধ্রুপদী মাতৃকা উপাসনা ও শক্তি আরাধনার চিহ্ন বহন করছে।
উদযাপন
এই মন্দিরে দেবীর জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হয় ভোগ। দেবীর প্রসাদ হিসেবে এখানে শোল মাছ রান্না বাধ্যতামূলক। বলির আচার এখন বাতিল হলেও বছরে একবার এখনও বলি হয় এখানে। সমৃদ্ধ শাক্ত ঐতিহ্যের কারণে মেদিনীপুর জেলার অনেক বিপ্লবীই এখানে শপথ নিয়েছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এখানে নিয়মিত আসতেন। স্থানীয় লোকেরা এখনও এই মন্দিরে দুর্গাপূজা, নববর্ষ, কালী পূজা উপলক্ষে বিশাল উৎসব উদ্যাপন করেন।
বল্লাল সেনের আমলে
ব্রহ্মপুরাণমতে, অতীতে বর্গভীমার জন্য তাম্রলিপ্ত এক বিশিষ্ট সিদ্ধপীঠ হিসেবে বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে বর্গভীমা মন্দিরটি আদতে বৌদ্ধসংঘ। পূর্ব ভারতের হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে বঙ্গদেশের শক্তির আরাধকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি বৌদ্ধ সংঘ থেকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। সেই হিসেবে এই মন্দির সেনযুগের। বর্গভীমা মন্দিরটি বল্লাল সেনের আমলে তৈরি হয় বলেই মনে করা হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)