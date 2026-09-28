/আর্জি ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট! উপনির্বাচনের আগের দিন-ই... বাংলা এসআইআর মামলায় বড় আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী: বাংলা এসআইআর মামলায় বড় আপডেট। নন্দীগ্রাম, রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে এসআইআর মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি গ্রহণ করল না সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট বক্তব্য, ‘‘এটি উপনির্বাচন।’’ ৫ তারিখেই মামলাটির শুনানি হবে।
বাংলার এসআইআর সংক্রান্ত মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চে উল্লেখ করলেন আবেদনকারীদের আইনজীবী। আগের নির্ধারিত দিনে মামলাটির শুনানি সম্ভব হয়নি। আগামী ৬ তারিখ বাংলার দু’টি আসনে উপনির্বাচন রয়েছে। সেই প্রসঙ্গ তুলে আইনজীবী জানান, ৫ তারিখ মামলাটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত থাকলেও তার আগেই শুনানি প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটাররা একবার ভোট দিতে পারেননি। এবারও কোনও সুরাহা না হলে তাঁরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। যার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘এটি কেবল উপনির্বাচন।’’ আদালত জানায়, ৫ তারিখেই মামলাটির শুনানি হবে।
বাদ পড়া ভোটারদের আপিল সংক্রান্ত মামলায় আগামী ৫ অক্টোবর শুনানির আশ্বাস দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ফলে রাজ্যে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ঠিক আগের দিন এই শুনানি হতে চলেছে। এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে জরুরি শুনানির আর্জি জানান আবেদনকারীর আইনজীবী। মৌখিকভাবে বিষয়টি উত্থাপন করে তিনি জানান, আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া হাজার হাজার মানুষের আপিল আবেদন এখনও ট্রাইব্যুনালে বকেয়া পড়ে রয়েছে। ফলে তারা দ্বিতীয়বারের মতো ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।
যার জবাবে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, "এটি তো কেবল উপনির্বাচন।" তবে শুনানি ৫ অক্টোবরের আগে এগিয়ে না আনলেও, প্রধান বিচারপতি আশ্বাস দেন যে ওই দিনের কার্যতালিকা থেকে মামলাটি বাদ দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত, SIR প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৭ লাখ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। বাদ পড়া প্রায় ২২.২১ লাখের বেশি ভোটার তাদের নাম বাদ পড়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন। এছাড়া নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধেও প্রায় ১৬.১০ লাখ আবেদন জমা পড়েছে।
সবমিলিয়ে বর্তমানে গঠিত ১৯টি ট্রাইব্যুনালে মোট ৩৮.৩১ লাখ আপিল জমা পড়েছিল। যার মধ্যে মাত্র ১.২৬ লাখ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। ফলে এখনও ৩৭.০৫ লাখেরও বেশি আবেদন পেন্ডিং রয়েছে। সবমিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিশাল জট। এখন নির্বাচন কমিশন আদালতে জানিয়েছে, তারা ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ১৯টি থেকে বাড়িয়ে ৪২টি করতে রাজি আছে। এবার দেখার ৫ অক্টোবরের সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে SIR মামলার জল কোনদিকে গড়ায়।
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