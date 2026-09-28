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আর্জি ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট! উপনির্বাচনের আগের দিন-ই... বাংলা এসআইআর মামলায় বড় আপডেট

Bengal SIR: প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট বক্তব্য, ‘‘এটি উপনির্বাচন।’’ তাই ৫ তারিখেই হবে মামলাটির শুনানি। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ঠিক আগের দিন এই শুনানি হতে চলেছে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 28, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:39 PM IST
আর্জি ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট! উপনির্বাচনের আগের দিন-ই... বাংলা এসআইআর মামলায় বড় আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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