/দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়াবদল, উইকেন্ডে ঘোর দুর্যোগ এই ৫ জেলায়

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে নিম্নচাপের প্রভাব শেষ। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ওড়িশার ওপর দিয়ে এই মুহূর্তে ছত্তীসগঢ়মুখী। আগের তুলনায় অনেকটা দুর্বল। আজ বিকেলের পর ছোট নাগপুর মালভূমি এলাকায় বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
সমুদ্রভাগে আর নিম্নচাপের কোনো প্রভাব নেই। ফলে আজ ভোর থেকে মৎস্যজীবীদের জন্য কোনো সতর্কবার্তা নেই। তারা গভীর সমুদ্রে যেতে পারেন।
আজ ২৯ জুলাই থেকে পরবর্তী ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গে আর কোথাও ভারী বা অতিভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। পশ্চিমাঞ্চলের চার জেলা বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ এবং উপকূল লাগোয়া পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনো কোনো অংশে বিক্ষিতভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে বিকেল পর্যন্ত।
কাল বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সেই অর্থে ঝড় বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে। আঞ্চলিক মেঘ তৈরি হলে বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা স্থানীয় স্তরের বৃষ্টি হতে পারে। আজ সন্ধ্যার পর দক্ষিণবঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং জলীয় বাষ্পের প্রভাবে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে। কাল বৃহস্পতিবার থেকে চড়া রোদ এই অস্বস্তি এবং কষ্ট আরও বাড়াতে পারে।
উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার থেকে শুক্রবার উপরের দিকের তিন জেলা অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ বা কমলা সতর্কতা।
শনিবার ও রবিবার উইকেন্ডে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
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