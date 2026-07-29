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দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়াবদল, উইকেন্ডে ঘোর দুর্যোগ এই ৫ জেলায়

Bengal Weather Update: সমুদ্রভাগে আর নিম্নচাপের কোনো প্রভাব নেই। ফলে আজ ভোর থেকে মৎস্যজীবীদের জন্য কোনো সতর্কবার্তা নেই

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Jul 29, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:43 AM IST
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়াবদল, উইকেন্ডে ঘোর দুর্যোগ এই ৫ জেলায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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