/খেলার মাঠে চারচাকার দাপাদাপি আর মদ্যপদের তাণ্ডব শেষ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে খুদে খেলোয়াড়রা

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: দীর্ঘদিনের অসামাজিক কার্যকলাপ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কুলটির নিয়ামতপুরের ডেডি এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় আদিবাসী যুবক, খেলোয়াড় এবং গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে কাঁটাতারের বেড়ায় মুড়ে ফেলা হলো স্থানীয় ডেডি খেলার মাঠটি। এই উদ্যোগের ফলে এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে।
কী সমস্যা ছিল মাঠটিতে?
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল, মাঠটির কোনও সীমানা না থাকায় নিয়মিতভাবে মাঠের মাঝখান দিয়েই চলে যেত চারচাকা গাড়ি। এমনকি অনেক সময় মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনাও ঘটত, যা খেলাধুলারত শিশু ও যুবকদের জন্য মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলত। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যা নামলেই এই খেলার মাঠ হয়ে উঠত দুষ্কৃতী ও মদ্যপদের আখড়া। অবাধে বসত মদের আসর। মদ্যপানের পর ভাঙা কাঁচের বোতল, প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা মাঠেই ফেলে রেখে যেত তারা। ফলস্বরূপ, পরদিন খেলতে এসে প্রায়শই আহত হতে হত এলাকার শিশু ও যুবকদের।
উদ্যোগ ও স্থায়ী সমাধান
এলাকাবাসীর দাবি, অতীতে বারবার প্রশাসনের কাছে এই বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা মেলেনি। অবশেষে স্থানীয় বিধায়ক চিকিৎসক অজয় পোদ্দারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার, সন্দীপ যাদব সহ স্থানীয় মানুষের সার্বিক তৎপরতায় মাঠটি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
এই মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা করা আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক রাকেশ কুমার এবং স্থানীয় বাসিন্দা গোপীনাথ ওরাং জানান, "এই মাঠটি মূলত তিনটি গ্রামের আদিবাসী যুবকদের খেলাধুলার একমাত্র কেন্দ্র। আগে মাঠে গাড়ি ও বাইরের লোক ঢুকে পড়ায় বাচ্চারা নিরাপদে খেলতে পারত না। এখন চারিদিক ঘিরে দেওয়ায় আর কোনও গাড়ি ঢুকতে পারবে না। বাচ্চারাও এবার নিশ্চিন্তে খেলতে পারছে। আমরা এই শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।" বিজেপির স্থানীয় যুব নেতা সন্দীপ যাদব জানান, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের এই গুরুতর সমস্যার কথা জানার পর তারা দ্রুত বিষয়টি সমাধানে উদ্যোগী হন। এলাকার মানুষের সহযোগিতাতেই এই মাঠ ঘেরার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।
সামাজিক অবক্ষয় মুক্তির আশা
মাঠটি সুরক্ষিত হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরাও। তাঁরা মনে করছেন, মাঠটি ঘিরে দেওয়ায় শুধু যে দুর্ঘটনার হাত থেকে খুদেরা বাঁচবে তাই নয়, সন্ধ্যার পর মদের আসর বসা বন্ধ হবে এবং এলাকার সামাজিক পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে যুবসমাজ আরও বেশি করে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে বলে আশা করছেন এলাকার প্রবীণ নাগরিকরা।
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