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খেলার মাঠে চারচাকার দাপাদাপি আর মদ্যপদের তাণ্ডব শেষ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে খুদে খেলোয়াড়রা

Kulti’s Dedi Ground: খেলার মাঠে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চলাচল এবং সন্ধ্যার পর মদের আসর বসায় অতিষ্ঠ ছিলেন স্থানীয় আদিবাসী যুবকেরা। অবশেষে বিধায়ক অজয় পোদ্দার ও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের উদ্যোগে মাঠটি কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:28 AM IST
খেলার মাঠে চারচাকার দাপাদাপি আর মদ্যপদের তাণ্ডব শেষ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে খুদে খেলোয়াড়রা
Image Credit: প্রতীকী ছবি Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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