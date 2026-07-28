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পালাবদলের সিঙ্গুরে বড় পরিবর্তন! মুছল তাপসী মালিকের নাম, লাল-সাদায় এখন শুধুই 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার'

Singur: এলাকার বিজেপি  বিধায়ক অরূপ কুমার দাস বলেন, "যেটা হবে সেটা সমাজকে নিয়ে, মানুষকে নিয়ে, মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য করা হবে। সিঙ্গুরের কোনও মানুষ এই নাম পরিবর্তন নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেনি।"  

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 28, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:22 PM IST
পালাবদলের সিঙ্গুরে বড় পরিবর্তন! মুছল তাপসী মালিকের নাম, লাল-সাদায় এখন শুধুই 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার'
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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