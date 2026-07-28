পালাবদলের সিঙ্গুরে বড় পরিবর্তন! মুছল তাপসী মালিকের নাম, লাল-সাদায় এখন শুধুই 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার'

বিধান সরকার: পালাবদলের পর ঘোষণা হয়েছিল পাঠ্যবই থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনের অধ্যায় বাদ যাবে। এবার বাজার থেকে মুছল তাপসী মালিকের নাম। সিঙ্গুর কৃষাণ মান্ডি যেটি এতদিন "সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার " নামে পরিচিত ছিল। পালটে গেল তার নাম। লেখা হল শুধু "সিঙ্গুর কৃষক বাজার"।
২০০৬ সালে ১৮ ডিসেম্বর বাজেমেলিয়া গ্রামে দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল অষ্টাদশী তাপসী মালিকের। তাপসী মালিকের দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারে তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় তখন ধর্মতলায় অনশন করছেন। সিঙ্গুরে জমি আন্দোলন করছিল বলে তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই তদন্ত যায় সিবিআই-এর হাতে। চন্দননগরের নিম্ন আদালত তৎকালীন সিঙ্গুর সিপিআইএম জোনাল কমিটির সম্পাদক সুহৃদ দত্ত ও সিপিআইএম কর্মী দেবু মালিকের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করে। কিন্তু ধর্ষণের কোনও প্রমাণ না মেলায় পরে হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হন দুই অভিযুক্ত। সেই মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।
তাপসী মালিকের মৃত্যু সিঙ্গুর আন্দোলনকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছিল। সিঙ্গুর আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই ২০১১-তে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল সরকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সিঙ্গুর কৃষি জমি আন্দোলনের স্বীকৃতি হিসাবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪ সালে সিঙ্গুরের কৃষক বাজারের নাম তাপসী মালিকের নামে রাখেন। নীল-সাদা বোর্ডে লেখা হয় "সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার"। সেই নাম-ই লেখা ছিল এতদিন। এবার তা বদলে লাল-সাদায় লেখা হল "সিঙ্গুর কৃষক বাজার।"
কিন্তু কেন এই নাম পরিবর্তন ?
এলাকার বিজেপি বিধায়ক অরূপ কুমার দাস বলেন, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, আগামী দিনে আরও অনেক কিছু পরিবর্তন হবে। যেটা হবে সেটা সমাজকে নিয়ে, মানুষকে নিয়ে, মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য করা হবে। সিঙ্গুরের কোনও মানুষ এই নাম পরিবর্তন নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেনি।" বিধায়কের আরও দাবি , "সিঙ্গুর আন্দোলনের ফলে একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভ করেছিল। তারা বিত্তবান হয়েছে। এদিকে সিঙ্গুরের মানুষ গরিব হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে সিঙ্গুরের উন্নয়নের বদলে সিঙ্গুরের অবনয়ন হয়েছে। সেই জন্যেই তো সিঙ্গুরের মানুষ এই পরিবর্তন করেছে।"
ওদিকে এই নাম পরিবর্তন নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে তাপসী মালিকের বাবা মনোরঞ্জন মালিক বলেন, "এই নামটা বদল করা ঠিক হয়নি। যে সময় এই বোর্ড লাগানো হয়েছিল সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন।" আরও বলেন, "মেয়ের নাম মুছে যাওয়ায় মনে আঘাত তো লাগবেই।" যদিও সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়া গ্রামে তাপসী মালিকের বাড়ির কাছে তাপসী মালিকের যে আবক্ষ মূর্তি বসানো হয়েছিল, সেটি রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)