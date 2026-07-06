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মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবে না ইতিহাসের পাতায়, থাকবে ... সাম্রাজ্য। নতুন ইতিহাস নিয়ে কী বললেন বাংলার মন্ত্রী?

No Mughals: মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবে না ইতিহাসের পাতায়। থাকবে সনাতন সাম্রাজ্য। মন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। মোগল সাম্রাজ্য আর চলবে না ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের পাতায় থাকবে সনাতন সাম্রাজ্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 06, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:39 PM IST
মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবে না ইতিহাসের পাতায়, থাকবে ... সাম্রাজ্য। নতুন ইতিহাস নিয়ে কী বললেন বাংলার মন্ত্রী?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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