/মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবে না ইতিহাসের পাতায়, থাকবে ... সাম্রাজ্য। নতুন ইতিহাস নিয়ে কী বললেন বাংলার মন্ত্রী?

বিধান সরকার: মোগল সাম্রাজ্য আর চলবে না, ইতিহাসের পাতায় থাকবে সনাতন সাম্রাজ্য, নতুন করে লেখা হবে ইতিহাস! বলাগড়ে শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে বললেন মন্ত্রী সুমনা সরকার। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটে ঘিরে লাইব্রেরি ও পর্যটন কেন্দ্র তৈরির করবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। ১২৫ ফুটের মূর্তি ও সংগ্রহশালার জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে।
মোগল আর নয়
মোগল সাম্রাজ্য আর থাকবে না ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের পাতায় থাকবে সনাতন সাম্রাজ্য। মন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। মোগল সাম্রাজ্য আর চলবে না ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসের পাতায় থাকবে সনাতন সাম্রাজ্য।
শ্যামাপ্রসাদের ১২৫
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এসে এই মন্তব্য করলেন বলাগড়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুমনা সরকার। রবিবার হুগলির বলাগড়ের জিরাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটেবাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি।
জন্মভিটে ঘিরে লাইব্রেরি, পর্যটন
রাজ্যে পালাবদলের পর শ্যামাপ্রসাদকে ঘিরে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে নতুন সরকার। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। হুগলির বলাগড়ের জিরাটেই রয়েছে তাঁর পৈতৃক ভিটে। রাজ্য সরকার শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটা ঘিরে লাইব্রেরি ও পর্যটন কেন্দ্র তৈরির করবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে। ১২৫ ফুটের মূর্তি ও সংগ্রহশালার জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে।
শ্যামাপ্রসাদের নাতি
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাতি বাণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, পাঠ্যপুস্তকে আনা সম্পূর্ণটাই সরকারি বিষয়। এখানে আমাদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। সরকার যেটা মনে করবে, সেটাই হবে। তবে শুধু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়, তাঁর ভাইদের নামগুলিও যেন থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বাংলায় বঞ্চিত হয়েছিলেন।
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